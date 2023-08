Khadija Arib neemt advocaten in de arm, eist openheid in onderzoek naar klachten over gedrag

Khadija Arib, voormalig voorzitter van de Tweede Kamer, wil de twee anonieme brieven hebben die de start waren van het onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag dat tegen haar loopt. Ze laat zich in dat officiële verzoek bijstaan door advocaten Geert-Jan en Carry Knoops.

In september vorig jaar besloot het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer, unaniem tot een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door Arib (PvdA). Dat lekte toen uit naar NRC, volgens Arib voordat zij ervan op de hoogte was gesteld. Bergkamp zegt dat zij wel heeft getracht er op tijd contact over op te nemen met Arib, maar dat zij daar niet op inging.

Arib besloot na dat lek per direct haar zetel in het parlement op te geven. Volgens haar is er sprake van ‘een dolk in de rug’ door de huidige Kamervoorzitter, Vera Bergkamp (D66). Ze zegt dat de twee brieven door Bergkamp en oud-griffier Simone Roos ‘zijn verzameld om dit onderzoek te legitimeren’.

Zomergasten

Zondagavond zei Arib in het televisieprogramma Zomergasten dat ze tot op de dag van vandaag niet weet waar ze nu precies van beschuldigd wordt. “Ik heb nog nooit tegen iemand geschreeuwd of met deuren gesmeten”, zei ze. Daarom wil ze alle documenten hebben die het presidium deden besluiten een onderzoek in te stellen.

Volgens de opdrachtgevers heeft Arib al notie kunnen nemen van de documenten die ze nu eist. “Het klopt niet dat mevrouw Arib geen mogelijkheid heeft tot inzage in relevante stukken, inclusief de anonieme brieven”, zegt hoogleraar Mirko Noordegraaf in een schriftelijke reactie namens de zogeheten gedelegeerde opdrachtgevers. Die gedelegeerde opdrachtgevers geven namens het presidium de opdracht tot het onderzoek, om belangenverstrengeling te voorkomen.

Lekken

Uit lekken naar de media is duidelijk geworden dat iemand Arib in juli 2022 in een anonieme brief heeft beschuldigd van ‘machtsmisbruik’ in haar tijd als Kamervoorzitter. De briefschrijver meldde zich bij het presidium omdat Arib net was benoemd tot voorzitter van de voorbereidingscommissie voor de parlementaire enquêtecommissie Corona. Het presidium zou eerder ook al een brief hebben ontvangen van gelijke strekking.

Arib heeft altijd gereageerd door te zeggen dat ze ten tijde van haar voorzitterschap van de Kamer (2016 tot 2021) de opdracht had gekregen om de ambtelijke organisatie te reorganiseren en professionaliseren. Dat zouden sommige ambtenaren haar niet in dank hebben afgenomen.

Onafhankelijk onderzoek

Arib is verder verbolgen omdat het presidium volgens haar de macht niet heeft om een onafhankelijk onderzoek te starten naar een Kamerlid. De landsadvocaat, bij wie het presidium in 2022 advies heeft ingewonnen, denkt daar anders over. Die adviseerde een onafhankelijk onderzoek door een derde partij. Dat is bedrijfsrecherchebureau Hoffmann geworden.

De hele affaire is verworden tot een politieke tijdbom. Arib was een zeer populaire Kamervoorzitter die, door een nog altijd onduidelijke deal tussen de coalitiepartijen VVD, D66, ChristenUnie en CDA, plaats moest maken voor Bergkamp. Het feitenonderzoek naar de beschuldigingen is nog niet afgerond, over de voortgang ervan worden geen mededelingen gedaan.

