Kersvers Kamerlid Kati Piri: ‘Ik kijk uit naar de debatten, concreter dan die in Brussel’

Een van de meest ervaren premiers uit de Nederlandse geschiedenis staat straks tegenover een van de minst ervaren Tweede Kamers, zo luidde een van de conclusies na de verkiezingen van 17 maart. Maar voor veel van die nieuwkomers kan Mark Rutte zijn borst misschien nog wel natter maken dan voor sommige ervaren rotten in het vak. Neem Kati Piri (PvdA), die een schat aan parlementaire én Europese ervaring meeneemt.

Piri (1979, Celldömölk, Hongarije) zit sinds 2014 in het Europees Parlement en was de zes jaar daarvoor ook nog eens medewerker in dat parlement. Ze kent daar dus de weg.

In Brussel en Straatsburg werd Piri een prominent volksvertegenwoordiger die vaak in de Europese media verscheen, onder meer als Turkije-rapporteur. In haar periodieke verslagen was ze doorgaans kritisch over de Turkse regering-Erdogan, terwijl ze tegelijk een lans brak voor blijvende EU-ondersteuning van het maatschappelijk middenveld in het land.

Door haar kritische opstelling tegenover ‘Ankara’ werd ze mikpunt van Erdogan-sympathisanten in Turkije en Nederland. Dat ging soms ver: Piri kreeg via sociale media hele trollenlegers op haar dak, met alle grove beledigingen van dien. In februari werd haar website, en die van de PvdA, lange tijd platgelegd door een vanuit Turkije aangekondigde en uitgevoerde DDoS-aanval.

Ook tijdens de verkiezingscampagne merkte ze iets van die weerstand, al bleef het bij een enkel incident. “In Rotterdam zei een man die ik een flyer wilde geven: ‘Mevrouw, ik haat uw partij, maar ik haat u nog het meest’.”

Velen in Brussel waren verrast door uw overstap naar het Nederlandse parlement. Wilde u die zelf of heeft de partijtop aan u getrokken?

“Uiteindelijk is het altijd je eigen besluit, maar ik ben ook benaderd of ik het wilde overwegen. Vervolgens ga je met een paar mensen praten, onder anderen met Lodewijk Asscher (voordat hij op 14 januari terugtrad als lijsttrekker, red.). Het is niet zo dat ik de EU of Brussel zat ben, integendeel. Maar Europa is niet alleen maar Brussel en de EU-instituties, Europa is ook de lidstaten en de nationale parlementen. Aan het nationale debat kan wel het een en ander worden verbeterd, vooral als het gaat over de rol van Nederland in Europa.”

Gaat u proberen een brug te slaan tussen Den Haag en Brussel?

“Laten we zien of dat lukt. De grote onderwerpen van nu zijn het economisch coronaherstel, de klimaateisen waaraan we moeten voldoen, hoe we omgaan met de rechtsstaat in Europa, hoe we ons geopolitiek moeten opstellen. Ik vind het eigenlijk best beschamend dat Nederland, als een van de oprichters van de EU, nauwelijks het debat voert over de richting die wij willen inslaan met het Europese project. Het gaat de Nederlandse politiek altijd heel makkelijk af om af te geven op initiatieven van andere landen, maar ik heb de laatste jaren weinig initiatief gezien van Nederlandse kant.”

Wat zult u het meest missen aan het Europees Parlement, en wat het minst?

“Mijn multinationale collega’s zal ik het meest missen. Je wist altijd meteen wat er speelde in andere landen. Wat ik het minst zal missen, maar dat is iets heel praktisch, is dat permanente op-en-neergereis (tussen haar woonplaats Den Haag, Brussel en – uiteraard – Straatsburg, red.). Ik woon nu op tien minuten loopafstand van de Tweede Kamer. Dat is wel erg fijn.”

Waar kijkt u het meest naar uit in de Tweede Kamer?

“Concreter, sneller en vaker politiek debat. In het Europees Parlement voerden we die vooral binnen onze eigen fractie, maar veel minder zichtbaar plenair. Die debatten maken je scherper en brengen de politiek dichter bij de burgers. Ik hoop dus dat het allemaal wat minder abstract wordt en dat ik sneller resultaat kan bereiken. In Europa ben je bezig met dossiers die je niet in een paar maanden oplost.”

