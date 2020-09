Kernenergie is toch een optie voor klimaatminister Eric Wiebes

Op langere termijn is kernenergie een serieuze en betaalbare optie om de CO2-uitstoot verder te beperken. Dat schrijft minister van economische zaken en klimaat, Eric Wiebes, woensdag aan de Tweede Kamer. Uit een onderzoek dat de minister liet uitvoeren, blijkt dat kernenergie niet duurder is dan wind- of zonne-energie.

De studie, uitgevoerd door adviesbureau Enco, bracht in kaart welke mogelijkheden en beperkingen er zijn voor kernenergie in 2040 in Nederland, om te zien of atoomenergie in de toekomst een belangrijke rol kan spelen in de ‘energiemix’ van Nederland. Het antwoord van Enco op die vraag is een volmondig ja.

Volgens de onderzoekers is kernenergie niet alleen veilig, zeker en emissievrij, het is ook niet duurder dan andere vormen van duurzame energie zoals wind- en zonne-energie. Bij die laatste vormen van energieopwekking komen veel extra kosten voor de aansluiting en voor het balanceren van het net, omdat de opgewekte energie sterk fluctueert. Als dat soort kosten worden meegerekend, kan kernenergie volgens Enco ‘meer dan concurreren’ met andere vormen van emissievrije energiebronnen.

Drie tot tien nieuwe kerncentrales

Dat is goed nieuws voor de VVD. De partij pleit al langer voor kernenergie. Nog voor het rapport woensdagochtend openbaar werd, zei VVD-Kamerlid Mark Harbers in het AD dat wat zijn partij betreft de komende jaren drie tot tien nieuwe kerncentrales worden gebouwd. “Het zou mooi zijn als de eerste schop rond 2025 de grond in gaat, zodat de eerste centrale in de jaren dertig geopend kan worden”, zei hij.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen, een week geleden, hield VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff een pleidooi voor kernenergie in Nederland. Hij wilde weten wat ervoor nodig is om investeerders aan te trekken om kerncentrales te bouwen, en vroeg het kabinet in een motie om een marktonderzoek. Dat onderzoek zal er komen, belooft minister Wiebes in de Kamerbrief bij het Enco-rapport.

Minister Eric Wiebes van economische zaken en klimaat Beeld ANP

Kamermeerderheid voor kernenergie

Het is niet voor het eerst dat de VVD in de Tweede Kamer de discussie over kernenergie aanjaagt. Twee jaar geleden, tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van economische zaken en klimaat, toonde Dijkhoff zich ook al een voorstander van atoomenergie. Zijn betoog dat het zonder nieuwe kerncentrales niet zal lukken om de doelen uit het Klimaatakkoord te halen (voor het jaar 2050), werd toen gesteund door het CDA, de PVV, Forum voor Democratie en de SGP. Daarmee was er een Kamermeerderheid voor kernenergie.

Toch antwoordde Wiebes toen nog dat hij op de korte termijn geen mogelijkheden zag voor kernenergie in Nederland. “Er is al tien jaar niemand die zich heeft aangemeld om deze techniek in Nederland te plaatsen”, zei hij in reactie op Dijkhoff. Het zou volgens de minister jaren duren voordat geïnteresseerde marktpartijen gevonden zouden zijn, de vergunningen verleend en de centrales gebouwd. “Ik ben enthousiast over de nieuwste generatie kerncentrales”, zei hij destijds. “Maar als je je kaarten op kernenergie zet voor 2030, dan schiet je jezelf in de voet.”

Op de lange termijn is kernenergie nu dus een optie voor de minister. Al blijft het de vraag in hoeverre VVD en CDA de huidige coalitiegenoten meekrijgen. D66 is kritisch. In het verkiezingsprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 schrijft de partij een ‘open vizier’ te willen houden, maar somt zij ook bezwaren op. Het zou minstens tien jaar duren om de centrales te bouwen, en is er nog geen goede oplossing voor kernafval. Ook de ChristenUnie toonde zich eerder niet enthousiast. Volgens de partij is kernenergie duur en zijn er onvoldoende partijen die willen instappen. Of dat laatste klopt, zal het marktonderzoek van Wiebes uitwijzen.

Lees ook:

Kan kernenergie de oplossing zijn?

De VVD pleit voor meer kerncentrales in Nederland. Daar is het milieu pas echt bij gebaat, stelt fractieleider Klaas Dijkhoff. Een goed idee?

Minister Wiebes vindt het geen goed idee om kernenergie uit te sluiten

Na 2030 moeten we geen enkele energiebron meer uitsluiten, vindt minister Eric Wiebes van economische zaken en klimaat. Ook kernenergie niet.