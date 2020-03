Kees van der Staaij (SGP) beschuldigt Humanistisch Verbond van nepnieuws over abortus

In een interview in Trouw zegt Van der Staaij vandaag dat het Humanistisch Verbond volgens hem geen enkel bewijs heeft dat vrouwen vaker worden geïntimideerd. “Het wordt allemaal zwaar overdreven”.

Het Humanistisch Verbond stelt dat demonstranten bij abortusklinieken vrouwen opwachten, de toegang bemoeilijken, naroepen of soms plastic embryo’s in de handen drukken. Ook zijn er meer steden waar nu demonstraties bij klinieken plaatsvinden dan eerder. En in Rotterdam houden demonstranten zich niet aan de afspraken om alleen aan de overkant van de kliniek te demonstreren. Het Humanistisch Verbond baseert zich op een telefonische inventarisatie bij elf van de veertien abortusklinieken.

Volgens Van der Staaij is het persbericht van het Humanistisch Verbond door de media ‘klakkeloos overgenomen als de waarheid’. Hij verwijt het Humanistisch Verbond ‘ideologische praatjes’.

De SGP staat in nauw contact met de organisatie Schreeuw om Leven, die de demonstraties bij abortusklinieken organiseert. Zelf spreekt de organisatie niet van demonstraties, maar van counseling, het helpen van vrouwen. De demonstranten bidden ter plekke voor vrouwen die de kliniek bezoeken en spreken hen aan om hulp te bieden.

Directeur Christa Compas van het Humanistisch Verbond reageert verbaasd op de kritiek. “Wij hadden zelf verwacht dat het beter zou gaan, omdat minister De Jonge met gemeenten heeft overlegd hoe vrouwen ongestoord de kliniek kunnen bereiken”, zegt zij. “Maar het is niet rustiger geworden, en in diverse steden slechter.” Klinieken bellen regelmatig met de politie.

Van der Staaij vindt bufferzones onnodig. “Waarom moeten vrouwen zo overdreven beschermd worden tegen een aanbod van hulp?”

