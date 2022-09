Kees heeft krediet bij de Kamerbode

Het grote moment nadert, fractievoorzitter Kees van der Staaij zal tijdens zijn bijdrage aan de Algemene Politieke Beschouwingen een reproductie van het schilderij De kleine Toren van Babel van Pieter Bruegel de Oude tonen. De reproductie is al gearriveerd.

“De SGP doet altijd iets speciaals, de verwachtingen zijn hooggespannen”, zegt Kees. Hij doet mij denken aan een goochelaar die zijn beroemdste truc gaat vertonen.

Op weg naar de Kamer vertelt voorlichter Menno trots dat de SGP een keer een koor het parlement heeft binnengesmokkeld om Amazing Grace te zingen.

In de gang naar de Kamer onderhandelt Menno met een Kamerbode, de bodes moeten het schilderij, dat behoorlijk zwaar is, de Kamer binnendragen. “Het is voor Kees”, voert Menno aan.

Kamerbode Manon staakt haar verzet. “Kees heeft veel krediet”, antwoordt ze.

Tijdens de lunch wordt de debatteerkwaliteit van de Kamer besproken. Lodewijk Asscher was het enige Kamerlid dat een waardige opponent was van Rutte, zo luidt de conclusie. “Pechtold was ook goed”, zegt Menno, “maar als minister de grootste ramp na de Tweede Wereldoorlog.”

Iemand oppert dat Ouwehand van de Partij voor de Dieren het aardig doet.

Avondeten in de kantine van de Kamer, op de voorgrond SGP-voorlichter Menno de Bruyne. Beeld Arnon Grunberg

Het schilderij steelt de show

Ik ga naar beneden om plaats te nemen in de achterste banken van de Kamer – het voorrecht van de geprivilegieerde stagiair. Jan Paternotte spreekt, Baudet woelt nerveus door zijn haar.

De avond valt, de wijn wordt ingeschonken. “Ik heb nog een staartje van de jaren zeventig in dit parlement meegemaakt”, vertelt Menno in de kantine. “Ministers vroegen tijdens debatten om thee “met een lichtje”, weinig thee en heel veel cognac. Een keer heb ik meegemaakt hoe een dronken VVD-Kamerlid door een bode zachtjes maar doortastend werd afgevoerd.”

Later die avond voert Baudet zichzelf af. Kamerleden en ministers zijn lichtelijk aangeslagen bijeengekomen in het ledenrestaurant. Her en der speculeert men over Baudet en coke, Baudet en alcohol of allebei tegelijk.

“De Kamervoorzitter had moeten ingrijpen”, zegt Kees. “De ministers zijn te gast in de Tweede Kamer en een gast loopt niet zomaar weg.”

Het schilderij steelt later de show in de Kamer. Na zijn optreden staat Kees trots naast zijn schilderij in de gang. Een roedel licht opgewonden volksvertegenwoordigers trekt aan ons voorbij.

Donderdag is het landerig als vanouds in de gangen. De kantine serveert gehaktballen met patat, vegetarisch en niet-vegetarisch. Voorlichter Cornel zegt: “Friet zonder mayonaise is als een huis zonder Bijbel.”

Ik bid dat meer landerigheid over onze fragiele democratie mag neerdalen. Kwaad zal het niet kunnen.

(wordt vervolgd)

Arnon Grunberg loopt twee weken stage bij de SGP en doet hiervan verslag.

Lees hier eerdere columns van over de stage van Grunberg.