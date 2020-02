Keer op keer slaat het kabinet de plank mis in het contact met landsdelen buiten de Randstad

De motie van afkeuring die het kabinet van de hele oppositie aan de broek kreeg in het debat over marinierskazerne, is een breder signaal. Niet alleen Zeeland voelt zich geschoffeerd. Hoeveel excuses pikken de provincies nog?

Met vier bussen vol verontwaardiging zijn ze bij de eerste Zeeuwse zonnestralen naar Den Haag gereden. Honderddertig provinciale statenleden, gemeenteraadsleden en boze burgers. Om te horen hoe staatssecretaris van defensie Visser zich uitput in excuses, tijdens het Kamerdebat over de dramatische besluitvorming rond de marinierskazerne. “Ik begrijp heel goed dat u geen vertrouwen meer in mij heeft.”

De woede van de Zeeuwen heeft een reden. Pas afgelopen vrijdag krijgt de provincie eindelijk te horen dat het Korps Mariniers niet naar Vlissingen komt. Alle vragen van de Zeeuwen doet Visser daarvoor af als ‘geruchten’. Terwijl zij veel eerder, in 2018, twijfels krijgt over de verhuizing vanuit Doorn. Vorig jaar mei al laat ze alternatieve locaties onderzoeken. “Ik had u, en de Kamer, veel eerder moeten meenemen in mijn twijfels. Ik heb die bij me gehouden en daarmee het tegenovergestelde bereikt.”

De vraag is of de Kamer dat vertrouwen nog wel heeft. De kritiek op Visser tijdens het debat is keihard. Niet zozeer op de inhoud. De staatssecretaris krijgt enigszins begrip voor haar uitleg dat het besluit voor een Admiraal de Ruyterkazerne in Vlissingen stamt uit 2012, toen Defensie zwaar moest bezuinigen, Zeeland hogere werkloosheid kende en net een aantal Rijksdiensten had zien vertrekken. De Rekenkamer gaf al eerder kritiek op de wankele financiële onderbouwing. Daar kwam het protest van de mariniers zelf nog bij, die liever op de Veluwe blijven.

Willem Murre (80) uit Vlissingen arriveert donderdag in klederdracht bij de Tweede Kamer voor het debat over de marinierskazerne. Beeld ANP

Tsaristische boodschappers

De kritiek richt zich dus vooral op de toon die de muziek maakt. Veel ergernis wekt het meel in de mond waarmee Visser en het kabinet het slechte nieuws brengen. ‘Voorgenomen besluit’ heet het , terwijl geen Zeeuw nog gelooft dat de elitetroepen van Defensie zullen verhuizen. Voor de beloofde compensatie heeft het kabinet een ‘gezant’ benoemd. Dat is een term die eerder associaties oproept met tsaristische boodschappers dan het gezamenlijke overleg dat Visser nu eindelijk zegt te willen.

Zeeland is bedonderd, echoot de Kamer in navolging van de Zeeuwse commissaris van de koning. “Nooit meer zo regentesk”, waarschuwt 50Plus’er Henk Krol. “Dit is misleiding en onbehoorlijk bestuur”, zegt SGP’er Kees van der Staaij. “Een vette onvoldoende.” Hij dient voor de tweede keer in zijn twintigjarige Kamerlidmaatschap een motie van afkeuring in, tegen het hele kabinet. Die veroordeling krijgt steun van de voltallige oppositie.

Voor het kabinet is het een harde waarschuwing. En niet de eerste. Keer op keer lijkt het de plank mis te slaan in het contact met de landsdelen buiten de Randstad. De behandeling van de Groningers is nog niet vergeten, ondanks de excuses van minister Wiebes en premier Rutte. Ook in recentere kwesties blijft het misgaan. Zo maakt minister Van Veldhoven deze week excuus aan de provincies en waterschappen, voor haar te drastische optreden en gebrekkig overleg bij de Pfas-crisis. Ook de stikstofcrisis kende al momenten waarin provincies lijnrecht tegenover Den Haag stonden. Terwijl dit kabinet voor haar grootste opgaven het komend jaar, de stikstof-, woning- en klimaatproblematiek de lagere overheden hard nodig zal hebben.

