Kazerne Mariniers vrijwel zeker niet naar Vlissingen

De marinierskazerne in Doorn verhuist vrijwel zeker niet naar Vlissingen. Dat is een zware domper voor de provincie Zeeland, die hoopt op meer werkgelegenheid. Het ministerie van defensie broedt op compensatie, dat bevestigen bronnen in Den Haag.

Staatssecretaris Barbara Visser zou het besluit vorige week al in de ministerraad hebben gebracht. Daar kreeg zij de opdracht eerst een goede compensatie voor Zeeland te bedenken. Dat plan wordt vrijdag of begin volgende week verwacht. Vooral CDA-ministers Knops (binnenlandse zaken) en De Jonge (volksgezondheid, zelf afkomstig uit Zeeland) zouden hierop aan­gedrongen hebben.

Voor de grootste regeringspartij VVD is het zuur dat Vlissingen niet doorgaat. Kamerlid André Bosman was tot nu toe een van de grote pleitbezorgers van de komst van de mariniers naar Zeeland. D66 zette daarentegen al eerder vraagtekens bij de verhuizing, net als oppositiepartijen GroenLinks en de PVV.

Jarenlang is er gesteggeld over de kwestie. In 2012 besloot het toenmalige kabinet om de Michiel Adriaanszoon de Ruyterkazerne in Vlissingen te bouwen, ter vervanging van de Van Braam Houckgeest­kazerne in Doorn. Voor Zeeland zou het een economische impuls zijn. De verhuizing stond gepland voor begin 2017 maar werd meermalen uitgesteld.

Onder de 1800 mariniers – speciale troepen die overal ter wereld inzetbaar zijn – is veel weerstand ­tegen een verhuizing naar Zeeland. Commandant Jeff Mac Mootry van het Korps Mariniers waarschuwde in mei 2018 in de Tweede Kamer dat het aantal mariniers dat zal vertrekken nog “vele malen groter” zal worden als de verhuizing zou doorgaan. Defensie zou een verband zien tussen de verontrustende leegloop van mariniers en de ­dreigende overplaatsing.

“Zolang wij niets uit Den Haag hebben gehoord, komt de kazerne gewoon naar Zeeland”, zegt een woordvoerder van het Zeeuws ­Provinciehuis desgevraagd. De provincie Zeeland, gemeenten en ­waterschappen stuurden eerder deze week een brandbrief aan staats­secretaris Barbara Visser waarin opheldering wordt gevraagd over de geruchten dat de verhuizing niet door zou gaan. De Zeeuwse bestuurders wezen het kabinet erop dat de verplaatsing van de militairen al ­jaren wordt voorbereid: “Land is onteigend, mensen hebben hun huis moeten verlaten, een camping is verplaatst, er is gesaneerd en de infrastructuur is aangelegd.”

Vorig jaar juni zei Visser nog niet van plan te zijn de verhuizing te stoppen. Het ongedaan maken zou tientallen miljoenen gaan kosten, waarschuwde Defensie toen.

Defensie zou nu een andere locatie op het oog hebben. De naam Nieuw-Milligen is gevallen. Daar zetelt ook de luchtverkeersleiding van de luchtmacht, die het Nederlandse en het Navo-luchtruim bewaakt.

