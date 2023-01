Kan dat gesteggel over het schuldenplafond misschien eens ophouden?

De moeizame verkiezing van Kevin McCarthy tot voorzitter van het Huis van Afgevaardigden was nog maar nauwelijks achter de rug of de eerste crisis doemde al op aan de horizon. Een politieke en mogelijk ook financiële crisis: de strijd om de verhoging van het schuldenplafond van de VS.

Want komende week is het weer eens zover, meldde minister van Financiën Janet Yellen: op 19 januari, wanneer haar departement opnieuw een aantal obligaties uitgeeft en daarmee dus geld leent op de internationale kapitaalmarkt, bereikt de Amerikaanse staatsschuld het maximale toegestane bedrag, 31,4 biljoen dollar.

Afhankelijk van de partij en het moment

Wilt dat ooit meer worden, dan moet het Congres het schuldenplafond bij wet verhogen. En het zal wel meer moeten worden, want zoals bijna alle landen in de wereld geeft de Amerikaanse federale overheid meer uit dan er aan belastinggeld binnenkomt, en dat betekent geld bijlenen.

Maar is het ook een goed idee? Het zijn de leden van het Congres die daarop samen een antwoord moeten geven. Wat ze zeggen, hangt af van de partij en het moment.

Democraten zijn doorgaans voor het verhogen. Ze zeggen, en dat is niet onterecht, dat het hele in 1917 ingevoerde concept eigenlijk onzin is. Want de staatsschuld stijgt omdat het Congres zelf, dat over alle geldzaken gaat, heeft besloten dat er meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt. Daarna is het niet logisch om niet akkoord gaan met het dichten van dat gat.

Bij de Republikeinen hangt het er vanaf wie er in het Witte Huis zit. In het geval van een Republikeinse president oordelen ze doorgaans mild over plannen die de staatsschuld verhogen, zoals de belastingverlagingen onder president Donald Trump, en dus ook over de verhoging van het schuldenplafond. Als er een Democraat zit, belijden ze geestdriftig hun geloof in een sluitende begroting en bezuinigingen die daarvoor moeten zorgen. En zien ze de verhoging van het schuldenplafond, ongeacht de logica van het hele systeem, als een belangrijk symbolisch moment.

Die situatie doet zich nu voor. Daar komt bij dat McCarthy om voorzitter van het Huis te mogen worden aan een kleine groep dwarsliggers in zijn fractie heeft moeten beloven echt werk te maken van die bezuinigingen. De enige manier om dat voor elkaar te boksen, tegen de zin van de Democratische president Joe Biden en de Democratische meerderheid in de Senaat, is hen voor het blok te zetten. De Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden kunnen niet zomaar even een zuinige begroting aannemen en doordrukken. Maar ze kunnen met hun meerderheid wel een verhoging van het schuldplafond tegenhouden.

Amerikaans-politiek staaltje blufpoker

Daarmee bezetten ze een waardevolle dwangpositie. Als het plafond niet verhoogd wordt, kan minister Yellen nog een tijdlang geld uitgeven dat op allerlei rekeningen staat, maar ergens in juni vermoedelijk is het echt afgelopen. Als daarna rentebetalingen en aflossingen op de staatsschuld op de kalender staan en niet worden betaald, dan slaat dat een enorme pijler onder de wereldeconomie weg. De gevolgen zijn niet te overzien.

Dat wordt dus een typisch Amerikaans-politiek staaltje blufpoker. Durven de Republikeinen het aan dat te laten gebeuren, erop vertrouwend dat ze genoeg kiezers kunnen overtuigen dat de Democraten het op hun geweten hebben? Durven de Democraten voet bij stuk te houden en erop te gokken dat de Republikeinen de schuld zullen krijgen? En hoeveel economische schade richt alleen al die onzekerheid aan? Bij het meest ingrijpende gevecht over dit onderwerp, in 2011, verlaagde kredietbeoordelaar Standard & Poor zijn beoordeling van Amerikaanse staatsschuld.

Destijds gaf president Barack Obama terrein prijs en ging akkoord met forse bezuinigingen. Hij zwoer daarna zich niet nog eens voor het karretje van de andere partij te zullen laten spannen. Toen die het weer probeerde in 2013, hield hij voet bij stuk. Helemaal omdat de eis toen luidde dat hij geen cent meer zou uitgeven aan de belangrijkste verworvenheid van zijn presidentschap, het nieuwe zorgstelsel Obamacare.

Ook dit jaar zegt het Witte Huis in alle toonaarden dat het schuldenplafond gewoon verhoogd moet worden, zonder voorwaarden.

Is er geen enkele manier om te voorkomen dat de Amerikaanse politiek de komende maanden opnieuw langs de rand van de afgrond rijdt? Er zijn wel suggesties gedaan om uit de impasse gekomen, sommige meer realistisch dan andere rapporteert website Vox.

Een manier die op het eerste gezicht voor de hand ligt, is dat de Democratische minderheid een wet indient die het plafond verhoogt. Om die te laten aannemen, hebben ze de steun nodig van niet meer dan vijf Republikeinen die dat ook alleen maar verstandig vinden.

Dat is minder eenvoudig dan het lijkt. Voor die vijf zal het leven in het Congres daarna niet leuk meer zijn, en het zou hen in 2024 gemakkelijk hun zetel kunnen kosten. Om procedurele redenen kost zo’n initiatiefwet van de minderheidspartij bovendien veel tijd, die er misschien niet is.

Een manier om het helemaal buiten het Congres om te doen, is de ‘munt van een biljoen’. Dat stoelt op een wet die het ministerie van financiën toestaat om platina munten uit te geven voor verzamelaars. De minister mag daar elke waarde op laten zetten die ze wil.

Waarom, zo stelde de bloggende jurist Carlos Mucha in 2010 voor, slaat Yellen dan geen munt van een biljoen dollar? Die geeft ze aan de Federal Reserve, en in ruil daarvoor – de wet geeft de centrale bank geen keus – krijgt ze dan dat biljoen om aan de verplichtingen van de overheid te voldoen, zonder de wet te schenden.

Het is de vraag of die maatregel, die neerkomt op het bijdrukken van geld, het vertrouwen van de financiële markten in de staatshuishouding van de VS zal vergroten. Maar dat geldt ook voor andere ideeën die de ronde doen.

Ongrondwettig

Kan president Biden bijvoorbeeld niet gewoon verklaren dat het hele schuldenplafond ongrondwettig is? Uiteindelijk staat in het 14e amendement van de Grondwet dat “de geldigheid van de openbare schuld van de Verenigde Staten nooit zal worden betwijfeld.”

Zo’n verklaring van Biden vraagt natuurlijk om juridisch verzet van Republikeinse kant en een gang naar de rechter, in laatste instantie het Hooggerechtshof. Maar het is dan wel de vraag, zeggen staatsrechtjuristen, wie die rechtszaak moet aanspannen: wie is er in zijn belangen geschaad als de president zegt dat hij de schulden van het land zal betalen? Dus misschien komt Biden er wel gewoon mee weg.

Een variant daarop is een verklaring van Biden dat hij zonder een verhoogd schuldenplafond in een onmogelijke dwangpositie zit, zeggen juristen Neil Buchanan en Michael Dorf. Want hij heeft als president de plicht om begrotingswetten van het Congres uit te voeren, de belastingen te heffen die het Congres vaststelt, en het schuldenplafond te respecteren. Als die taken elkaar tegenspreken, moet hij hoe dan ook de wet schenden. Het schuldenplafond negeren is dan de ‘minst ongrondwettige optie’, zo zeggen de twee juristen.

Of Biden daar wel wat in ziet, zal pas blijken als de eerste onderhandelingsronden met de Republikeinen hebben plaatsgevonden. Dan zullen de Amerikanen horen of de financiële markten voor de zoveelste keer van hen mogen gaan griezelen of dat er toch eens iets nieuws wordt geprobeerd.

