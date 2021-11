Kamervoorzitters Bergkamp en Bruijn trekken grens: ze willen het woord tribunaal niet meer horen

Bergkamp doet haar ingreep tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van justitie en veiligheid als PVV’er Gidi Markuszower aan het woord is en spreekt van tribunalen. Voor het incident is de PVV’er al enkele malen gecorrigeerd op de wijze waarop hij de bewindslieden aanspreekt. ChristenUnie-Kamerlid Mirjam Bikker spreekt hem aan op het feit dat Nederland geen dictatuur is, zoals de PVV’er beweert. Dan zegt Markuszower: “Het huidige Nederlandse immigratiebeleid is eigenlijk één grote misdaad tegen het Nederlandse volk. En zij, jullie hier ook allemaal, die dit zelfhatende beleid niet stoppen, jullie zouden allemaal voor een tribunaal gedaagd moeten worden en verantwoording afleggen voor jullie misdadige opengrenzenbeleid, want jullie maken Nederland kapot.”

‘Uw tijd komt nog wel’

Bergkamp kapittelt hem omdat het woord ‘tribunaal’ intimiderend overkomt. Markuszower gaat er in eerste instantie toch mee door, waarop Bergkamp opnieuw op haar knop drukt en hem onderbreekt. De PVV’er laat met een oude poster zien dat het woord ook vroeger door andere politieke partijen werd gebruikt, maar dat maakt geen indruk op de Kamervoorzitter.

Bergkamp: “Het is intimiderend en ik wil het niet meer horen.” Volgens haar is het aan de voorzitter van de Tweede Kamer om vast te stellen wat de lading van een woord is. “Dat bepaal ik.” Uit de Kamerbankjes klinkt instemmend geroffel.

De Kamer worstelt al langer met de vraag hoe om te gaan met dit soort uitingen. Vorige week leidde een uitspraak van FvD-Kamerlid Pepijn van Houwelingen tegen D66’er Sjoerd Sjoerdsma (‘Uw tijd komt nog wel. Er komen tribunalen’) tot commotie. De FvD spreekt voortdurend van tribunalen in de context van het coronabeleid, dat deze partij vergelijkt met de uitsluiting van de joden in de jaren dertig en veertig. Verder heeft tribunalen de context van de berechting van oorlogsmisdaden.

Zorgen ‘over ons parlement’

Kamervoorzitter Vera Bergkamp stelde vorige week in een verklaring dat ze zich zorgen maakt ‘over ons parlement’. “Bedreigingen en intimidaties zijn, in welke vorm dan ook, uit den boze. In de plenaire zaal vind ik het ontoelaatbaar. Hier moeten we een grens trekken”, zei ze toen.

Met de ingreep van woensdag volgt Bergkamp nu haar collega uit de Eerste Kamer, voorzitter Jan Anthonie Bruijn. Die greep dinsdag in toen Henk Otten (Groep Otten) en later de PVV het woord tribunalen in de mond namen. Volgens Bruijn hoort deze associatie met de Tweede wereldoorlog niet thuis in het parlement. Tegen PVV-senator Van Hattem zei hij: “Met het refereren aan oorlogsmisdaden wekt u de indruk dat u de rechtsorde niet meer erkent en dat u streeft naar een parallelle staat waarin politieke tegenstanders niet zozeer tegengesproken maar vooral berecht dienen te worden. Dan moeten beschuldigingen van oorlogsmisdaden of referenties daarnaar, net als aankondigingen van tribunalen, gezien worden als een belofte van een slotafrekening. Zolang als ik hier voorzitter ben, zal ik iedere stap in die richting niet tolereren.”

De behandeling van de begroting van justitie en veiligheid gaat woensdag verder over misdaadbestrijding, de inzet van politie en justitie, rechtsbescherming en asielbeleid. Donderdag beantwoorden de ministers Ferd Grapperhaus en Sander Dekker en staatssecretaris Ankie Broekers-Knol de aan hen gestelde vragen.

