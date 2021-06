Kamervoorzitter gaat onderzoeken of gedragsregels wel streng genoeg zijn

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp gaat onderzoeken of de gedragsregels van de Kamer scherp genoeg zijn als het gaat om ongewenste omgangsvormen. Aanleiding zijn de verschillende beschuldigingen aan het adres van PVV-Kamerlid Dion Graus over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bergkamp gaat hierover deze week in gesprek met het net aangestelde College van onderzoek integriteit, zei ze maandag in het ramingdebat waarin de Kamer reflecteert op haar eigen functioneren.

Verder wil de Kamervoorzitter werkbelevingsonderzoeken uitvoeren en een kwalitatief onderzoek uitzetten naar de sociale veiligheid in de Tweede Kamer. Ze biedt fracties ook cursussen aan op het vlak van ongewenste omgangsvormen, om zich “bewust te worden van dat soort mechanismen”. Het onderwerp moet uit de taboesfeer, zegt Bergkamp.

Toch benadrukt ze wederom dat zij niet bevoegd is om individuele kwesties, zoals de aantijgingen richting Graus, aan te pakken. Bergkamp spreekt fracties daarom aan op hun eigen verantwoordelijkheid. “Kijk hoe het in je eigen fractie gaat en doe er wat mee.”

‘Een ongemakkelijk gevoel’

Verschillende fracties overtraden gisteren de ongeschreven regel om een andere fractie niet aan te spreken op haar gedrag. Zonder naam en rugnummer te noemen lieten zij zich uit over de kwestie-Graus. “Mijn fractie heeft er een ongemakkelijk gevoel bij”, zei GroenLinks-Kamerlid Bart Snels over de kwestie. Dekt de gedragscode de lading wel, wilde D66’er Joost Sneller weten. Kan de Tweede Kamer als huisbaas een fractie de toegang tot het gebouw niet (tijdelijk) ontzeggen als zij zich niet aan de regels houdt, stelde SP’er Renske Leijten voor. En hoeveel meldingen van seksuele intimidatie zijn er gedaan sinds de installatie van het College van onderzoek integriteit op 1 april, wilde Attje Kuiken van de PvdA weten.

Op die laatste vraag kon Kamervoorzitter Bergkamp geen antwoord geven. Wel zei ze te willen onderzoeken hoe de rol van de Tweede Kamer als huisbaas kan worden ingevuld. De PVV was zelf niet bij het debat aanwezig.

Kamerleden reflecteerden maandag ook op de hoge werkdruk en de informatievoorziening aan de Tweede Kamer. Die enorme werkdruk gaat ten koste van de kwaliteit van de wetgeving, stipten verschillende Kamerleden aan. Momenteel zitten minister Bas van ’t Wout en de Kamerleden Pieter Omtzigt en Harry van der Molen (CDA) thuis met een burn-out. Bergkamp bekijkt daarom of de Kamer een bedrijfsarts kan krijgen. Ook wil de Kamervoorzitter dat het reces weer als vanouds een reces wordt, zonder debatten, moties en stemmingen. Voor het verbeteren van de informatievoorziening aan de Kamer roept ze een werkgroep in het leven onder leiding van SGP-fractieleider Kees van der Staaij. De SGP-leider deed twee jaar terug ook al onderzoek naar het functioneren van de Kamer.

