Kamervoorzitter Bergkamp doet aangifte om lek rond onderzoek Arib

Het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer doet maandag aangifte van het lek rond het onderzoek naar Khadija Arib. Dat meldt een woordvoerder van het zogeheten presidium, dat bestaat uit Kamervoorzitter Vera Bergkamp en ondervoorzitters. Ook komt er “uiterlijk maandag” een brief met meer uitleg over de toedracht van het onderzoek, zoals een groep Kamerleden had gevraagd. Het presidium zegt nog niks over het opstappen van Arib zelf.

“Het Presidium heeft gisterochtend besloten aangifte te doen vanwege het lekken van vertrouwelijke informatie”, laat een woordvoerder van Bergkamp zondag weten. Bergkamp zal de aangifte indienen. De voorzitter zelf heeft nog niet van zich laten horen sinds Arib haar vertrek uit de Kamer aankondigde.

Khadija Arib stapt op omdat ze boos is over de manier waarop de Tweede Kamer heeft besloten om een extern onderzoek in te stellen naar mogelijk wangedrag in haar tijd als Tweede Kamervoorzitter. Arib moest dat naar eigen zeggen vernemen in de media, waar het nieuws als eerste naar buiten werd gebracht op basis van bronnen. Het presidium had tot dat onderzoek besloten.

