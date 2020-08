Kamervoorzitter Arib doet aangifte tegen belagers Pieter Omtzigt

Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib heeft vrijdag aangifte bij de politie gedaan tegen de mensen die donderdag CDA’er Pieter Omtzigt hebben belaagd en bedreigd. Arib noemt het gedrag van deze demonstranten ‘onbeschoft en onacceptabel'.

Enkele tientallen mensen protesteerden donderdag rond het Binnenhof tegen de coronamaatregelen van het kabinet. De demonstratie liep uit de hand en eindigde in een confrontatie met de politie. Daarbij raakte een agent gewond. Later op de dag wachtte een groep demonstranten Omtzigt op bij het Kamergebouw en achtervolgde hem door de binnenstad. De CDA’er werd belaagd en bedreigd. Een van hen riep tegen Omtzigt: “Ik zal je doodslaan, mongool.”

Arib en de afdeling beveiliging van de Tweede Kamer hebben de beelden van het treffen gezien. Dat leidde tot de aangifte bij de politie. “Het in ongelooflijk schandalig wat daar is gebeurd", zegt Arib. “Je ziet volwassen mensen in het gezicht van Pieter Omtzigt schreeuwen, ze raken hem ook aan. Dat is altijd onwenselijk en ongepast, maar nu in deze coronatijd is dat extra gevoelig.”

‘Dit heeft niets meer met grondrechten te maken’

Arib is met name bezorgd omdat de bedreiging van Omtzigt geen losstaand incident is. Vorige week bleek dat radicale boeren plannen hadden om Kamerleden thuis op te zoeken vanwege een omstreden stikstofplan voor het aanpassen van veevoer. “Dit loop wel een beetje uit de hand", zegt de voorzitter van de Tweede Kamer. “Dit heeft niets meer met grondrechten, zoals de vrijheid van demonstratie, te maken. Kamerleden worden belemmerd in hun werk, in hun functioneren als volksvertegenwoordiger. Ze moeten vrij kunnen lopen en reizen. Hier wordt duidelijk een grens overschreden. Alles was in dit land fout gaat is volgens sommigen de schuld van politici. Dat mag je natuurlijk vinden. Maar dat legitimeert niet dit gedrag.”

Het parlement in Nederland is zeer toegankelijk, benadrukt Arib. “Onze Kamerleden zijn makkelijk aanspreekbaar, zeker in vergelijking met collega's in andere landen. Dat is een groot goed. Maar dit staat in toenemende mate onder druk. En dat is een slechte zaak.”

Ook premier Mark Rutte heeft geen goed woord over voor de demonstranten die donderdag agenten aanvielen en het Kamerlid belaagden. Tijdens zijn wekelijkse persconferentie, op vrijdagmiddag, zei Rutte: “Dit is niet onze democratie, dit is niet onze samenleving. Je blijft met je poten van andere mensen af, dus ook van politici.” Eerder op de dag sprak minister van justitie en veiligheid Ferd Grapperhaus: “We hebben in Nederland een heel vrij democratisch debat en daar mag je behoorlijk ver in gaan. Maar dat doen we niet met bedreiging, intimidatie, leugens, beledigingen en relschoppen.”

Of Omtzigt zelf ook aangifte heeft gedaan tegen zijn belagers is onduidelijk. Hij heeft nog niet gereageerd op vragen. De politie in Den Haag laat weten dat er donderdag geen mensen zijn aangehouden vanwege het lastigvallen en bedreigen van het Kamerlid. Wel zijn acht mensen gearresteerd omdat zij zich tijdens de confrontatie met de politie zouden hebben misdragen.

