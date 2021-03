Kamermeerderheid wil debat met ex-verkenners Ollongren en Jorritsma

De Tweede Kamer wil volgende week in debat met de teruggetreden verkenners Kajsa Ollongren en Annemarie Jorritsma. Een Kamermeerderheid, waaronder ook het CDA, wil dat de verkenners verantwoording afleggen over de notitie die donderdag op een ANP-foto van Ollongren te zien was. Daarop stond de naam van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, met de woorden ‘functie elders’.

Toen zich vrijdagochtend eenmaal een Kamermeerderheid aftekende voor een gesprek met de oud-verkenners, liet ook D66-leider Sigrid Kaag via Twitter weten dat zij een debat steunt. Zij noemt het ‘belangrijk dat alle stappen van de formatie transparant verlopen’. Ook de VVD is nu voor een debat.

Belangrijk dat alle stappen van de verkenning transparant verlopen. Daarom steun ik een debat met voormalig verkenners Ollongren en Jorritsma. #D66 — Sigrid Kaag (@SigridKaag) 26 maart 2021

Donderdagavond nog zei VVD-leider Mark Rutte, mede namens Kaag, dat de verkenners geen verantwoording hoefden af te leggen in het parlement. “Nee, de verkenners waren daar in opdracht van de Tweede Kamer. Dat is gestopt en er zijn nu nieuwe verkenners.” Hij noemde de gebeurtenissen verder “uitermate vervelend” en ontkende dat hij of Kaag tijdens de gesprekken met de verkenners over Pieter Omtzigt heeft gesproken. Donderdag bezwoer ook CDA-leider Wopke Hoekstra al dat hij het niet over de tweede man van zijn partij had gehad. Omtzigt haalde bij de verkiezingen een groot aantal voorkeursstemmen binnen: 342.472, tegen 437.240 voor Hoekstra.

De nieuwe verkenners Tamara van Ark (VVD) en Wouter Koolmees (D66) komen aan op het Binnenhof. Zij gaan zich voorbereiden op nieuwe gesprekken met alle zeventien lijsttrekkers. Beeld ANP

Manco van de nieuwe formatieprocedure

De wens van de Kamer om in debat te gaan met de teruggetreden verkenners, brengt een manco van de nieuwe formatieprocedure aan het licht, sinds de leiding aan dit proces in 2012 werd weggehaald bij de koning. De nieuwe procedure, waarbij de Tweede Kamervoorzitter verkenners aanwijst, was bedoeld om de formatie transparanter te maken. Maar formeel hoeven teruggetreden verkenners nergens verantwoording af te leggen.

Wat PvdA-leider Lilianne Ploumen en SP-voorvrouw Lilian Marijnissen betreft gaan de nieuwe verkenners, ministers Wouter Koolmees en Tamara van Ark, niet aan de slag voordat de voorgangers hun terugtreden en de uitgelekte notities hebben toegelicht in de Kamer. De Partij voor de Dieren schaart zich ook achter deze oproep. Koolmees en Van Ark waren van plan vandaag te beginnen met het opnieuw opstarten van het formatieproces. Zij wilden met een schone lei beginnen en opnieuw alle lijsttrekkers horen over hun voorkeuren voor een nieuw kabinet.

Lees ook:

Het vertrouwen is onder de formatie weggetrokken

Nog nauwelijks begonnen, ligt de kabinetsformatie al in scherven. De schade door het lekken van vertrouwelijke informatie is groot.