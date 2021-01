Kamermeerderheid stemt voor avondklok, gaat zaterdag om 21.00 uur in

Het demissionaire kabinet had aanvankelijk 20.30 uur voorgesteld. Volgens premier Mark Rutte is de avondklok “simpelweg noodzakelijk”, omdat er nog steeds veel nieuwe besmettingen plaatsvinden bij bezoekjes thuis en de nieuwe mutaties van het virus nog besmettelijker lijken. Een avondklok die later dan 21.00 uur ingaat, maakt volgens Rutte niet genoeg verschil in het terugdringen van de besmettingscijfers, wat weer nodig is om de druk op de zorg beheersbaar te houden.

Coalitiepartij D66 zag een avondklok vanaf 20.30 uur niet zitten. Fractieleider Rob Jetten zei eerder donderdag dat hij nog niet overtuigd is van de noodzaak van deze maatregel. Hij wilde van het kabinet weten of er gedacht is om de avondklok vanaf 22.00 uur te laten ingaan. Een ingangstijdstip van 20.30 uur zou “sowieso” niet de steun van zijn fractie krijgen.

Jetten wilde van het kabinet vooral weten wat de impact is van de voorgestelde avondklok op het sociale welzijn van mensen en hoe die te handhaven is door de politie. Ook de andere partijen waren daar ongerust over. De hele Kamer drong er bij het kabinet op aan ervoor te zorgen dat de al bestaande maatregelen, zoals het thuiswerken, beter worden nageleefd. Het irriteert de Kamer ook dat veel reizen vanuit oranje gebieden nog gewoon doorgaan.

Botte bijl

Onder meer PVV, SGP, Denk en Forum voor Democratie zijn tegen een avondklok. SGP-leider Kees van der Staaij sprak van een “botte bijl” die geen ruimte meer laat voor de menselijke maat. Hij vindt de avondklok rigoureus en niet in proportie. “Het is eerder een uiting van het kabinet van onmacht dan van daadkracht”, zei Van der Staaij.

Volgens PVV-leider Geert Wilders klopt Ruttes pleidooi voor een avondklok van geen kant. “Het is een verhaal van niks. Denkt u daarmee Nederland te kunnen overtuigen?” Hij wees op onderzoeken in het buitenland die aantonen dat “zo’n paardenmiddel” geen echt verschil maakt.

Rutte vindt het juist onverantwoord om nu de avondklok niet in te voeren. De huidige maatregelen en de vaccinaties helpen volgens hem niet genoeg om de derde golf voor te blijven. Experts waarschuwen daarvoor, nu de besmettelijkere Britse variant binnen korte tijd al goed is voor zeker 10 procent van de besmettingen. “Niemand wil een avondklok, maar nu ingrijpen voorkomt dat we straks een onbeheersbare situatie krijgen”, aldus Rutte. De extra maatregelen die het kabinet voorstelt, zullen volgens hem ook eerder perspectief bieden aan de samenleving.

Als eerste in de vuilnisbak

Het kabinet heeft ook nagedacht over een inperking van het huisbezoek van twee personen per dag tot nul. “Maar niemand ontvangen heeft een veel grotere impact dan de avondklok”, zei Rutte vandaag in de Kamer. Daarom wil het kabinet maximaal één persoon toestaan.

De premier zegt niet uit te sluiten dat ook na 9 februari, vooralsnog de einddatum voor de harde lockdown en de beoogde avondklok, er nog maatregelen nodig zijn. Maar als het de goede kant op gaat dan heeft onderwijs de hoogste prioriteit om weer open te gaan. Ook de avondklok “zal dan als eerste in de vuilnisbak gaan”, aldus Rutte. Maar harde garanties daarvoor zijn volgens hem nu nog niet te geven.

