Kamerlid Van Dam wil met voorkeurstemmen weer de Kamer in: ‘CDA is soms te conservatief’

CDA’ers uit bijvoorbeeld Overijssel of Limburg voeren vaak een eigen campagne. Maar Chris van Dam (57) komt uit Den Haag en probeert ook met voorkeurstemmen in de Tweede Kamer te komen. Hij staat onder aan de lijst, op nummer 47, terwijl hij toch een megaklus klaarde die tot het aftreden van het kabinet leidde; hij was voorzitter van de ondervragingscommissie die het debacle met de kinderopvangtoeslag onderzocht.

Over de vraag waarom het CDA hem zo laag zette, maakt Van Dam zich niet druk. “Ik voel nul frustratie en boosheid. Dit is even niet goed gegaan.” Hij vindt dat een jurist en een progressiever geluid in de fractie thuishoren. “Ik zeg het niet vanuit een moral high ground, maar de partij is soms te conservatief, te rechts.”

Van Dam houdt zich vast aan andere voorbeelden. Kamerlid Pieter Omtzigt uit Enschede staat nu op nummer 2, maar kreeg in 2012 ook een onverkiesbare plaats en voerde een solide regionale campagne voor zichzelf. In 2017 kwam Maurits von Martels uit Dalfsen met voorkeursstemmen in de Kamer.

Een complicatie voor Van Dam is dat hij in Den Haag woont. In een grote stad zijn minder CDA’ers en als ze er zijn, zijn ze minder hecht. Toch verwacht Van Dam dat hij de eerste CDA’er is die zonder stevige regionale steun met voorkeurstemmen in de Kamer komt. Overigens is de Haagse achterban er wel degelijk, zegt hij. Bijvoorbeeld in de Hindoestaanse en Turkse gemeenschap. Ook is hij bekend bij de migrantenkerken. “Ik haal geld op voor mijn campagne. Een goed signaal is dat ik met bedragen van tien en vijfentwintig euro inmiddels dertigduizend euro bij elkaar heb.”

Met hulp van CDA-coryfeeën zoals de oud-ministers Ernst Hirsch Ballin, Cees Veerman en Wim Deetman, spreekt Van Dam in vier internetsessies met belangstellenden over de uitgangspunten van het CDA. En via zijn website Recht Doen richt de voormalig politieman en officier van justitie zich op ‘mensen die werken aan de rechtsstaat’: bijvoorbeeld agenten, boa’s en brandweermensen.

‘We moeten afscheid nemen van noties uit vervlogen tijden’

Dinsdag verscheen een pamflet waarin hij de grondbeginselen van het CDA tegen het licht houdt. “Politici moeten laten zien waar hun hart ligt”, schrijft hij in de inleiding. Verder stelt hij: “We zullen als westerlingen fundamenteel onze levenswijze moeten veranderen om duurzaam bij te dragen aan een leefbare wereld. Het centrale thema daarin is ‘matiging’.”

Van Dam pleit in het pamflet ook voor meer verbreding van de partij naar andere religies en voor meer aandacht voor anti-discriminatie: “We moeten afscheid nemen van noties uit vervlogen tijden, zoals Zwarte Piet”.

In de CDA-fractie was hij een van de pleitbezorgers van het kinderpardon, dat er begin 2019 daadwerkelijk kwam, en van het opnemen van vluchtelingen uit het Griekse kamp Moria. De partij schrijft in het verkiezingsprogramma dat er ‘concrete migratiedoelstellingen’ moeten komen. “Dat is onzin. Dat kan niet”, zegt Van Dam. “Wat doe je als je 15.000 vluchtelingen wilt opnemen en nummer 15.001 staat aan de grens? Zeg je dan nee?”

