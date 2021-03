Kamerlid Sjoerdsma (D66) en hoge Nederlandse diplomaat op sanctielijst China

China heeft tien Europeanen, onder wie Tweede Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma (D66), getroffen met sancties. Zij mogen China, Hongkong en Macau niet meer in en mogen niet langer zakendoen met China. De sancties zijn een vergelding voor de strafmaatregelen tegen vier Chinese topfunctionarissen, die maandag zijn aangenomen door de EU-ministers van buitenlandse zaken. Volgens de EU-lidstaten schendt China de mensenrechten van de Oeigoerse moslimminderheid in de noordwestelijke regio Xinjiang.

De Europese sancties tegen China zijn de eerste sinds het wapenembargo dat in 1989 werd ingesteld na het bloedige neerslaan van de protesten op het Plein van de Hemelse Vrede in Peking.

Volgens de Verenigde Naties en mensenrechtenorganisaties worden in Xinjiang minstens een miljoen Oeigoeren vastgehouden in strafkampen. China spreekt de beschuldigingen tegen en beschouwt de EU-strafmaatregelen als inmenging in binnenlandse aangelegenheden. De tien personen die nu op de zwarte lijst zijn gezet, maken zich volgens Peking schuldig aan ‘leugens en desinformatie’.

D66’er Sjoerdsma was vorige maand mede-indiener van een aangenomen Kamermotie waarin China wordt beschuldigd van volkerenmoord op de Oeigoeren. “Zolang mensenrechten worden geschonden, kan ik niet stil zijn”, zo reageerde Sjoerdsma maandag op Twitter. “Deze sancties bewijzen dat China gevoelig is voor druk. Laat het een aanmoediging zijn voor al mijn Europese collega’s: spreek je uit.”

Sjoerdsma stond vorig jaar ook al op een Russische sanctielijst, omdat hij kritisch is op het Russische bewind.

De andere namen op de Chinese lijst zijn die van vijf Europarlementariërs, een Belgische en een Litouwse volksvertegenwoordiger en twee Scandinavische wetenschappers. Verder worden vier Europese instanties en hun vertegenwoordigers voorlopig geweerd uit China, waaronder het Politieke en Veiligheidscomité van de EU. Daarin zitten ambassadeurs van alle 27 lidstaten. Voor Nederland is dat Delphine Pronk.

Blok roept Chinese ambassadeur op matje

Minister Stef Blok (VVD) van buitenlandse zaken heeft direct de Chinese ambassadeur in Den Haag ontboden om zijn ongenoegen te uiten. Na afloop van ministersoverleg in Brussel noemde hij het ‘onacceptabel’ dat China “democratisch gekozen volksvertegenwoordigers en mensen die ons land vertegenwoordigen treft met dit soort sancties”. Blok wijst erop dat de vier door de EU gesanctioneerde Chinezen aantoonbaar betrokken waren bij mensenrechtenschendingen. Zij kunnen bovendien tegen de beslissing in beroep gaan, in tegenstelling tot de tien Europeanen.

Ook EU-buitenlandcoördinator Josep Borrell en Europees Parlementsvoorzitter David Sassoli hebben de Chinese vergelding ‘onaanvaardbaar’ genoemd. “Die zal gevolgen hebben”, tweette Sassoli.

