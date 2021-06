Kamerlid Grinwis: ‘Schade-adviezen in toeslagenaffaire moeten openbaar’

Woensdag debatteert de Tweede Kamer opnieuw met staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Toeslagen) over de afhandeling van de toeslagenaffaire. Bij het vorige debat, twee weken geleden, bleek dat de Kamer worstelt met de trage voortgang van de schadevergoeding voor gedupeerden. Volgens staatssecretaris Van Huffelen kan het feitelijk niet sneller, maar de Kamer zal opnieuw zoeken naar manieren dat toch te doen.

Tegelijkertijd werpt een volgend probleem zijn schaduw al vooruit. Alle gedupeerden die vinden dat hun schade groter is dan wat zij uiteindelijk van de Belastingdienst krijgen, moeten zich melden bij de zogeheten Commissie Werkelijke Schade (CWS). Die bepaalt vervolgens of ouders recht hebben op meer schadevergoeding, bijvoorbeeld door verlies aan inkomen als mensen hun baan zijn verloren, of bij gedwongen verkoop van hun huis.

“Ouders die zich met hun schade willen melden bij de commissie hebben daarvoor handvatten nodig”, zegt Tweede Kamerlid Pieter Grinwis van de ChristenUnie. “Hoe wegen zij de schade van een jaar studievertraging? Wat voor bedrag plak je erop als mensen naar het buitenland zijn gevlucht? Hoeveel smartengeld is het uit huis plaatsen van een kind?” Door de adviezen van de commissie geanonimiseerd te publiceren, weten gedupeerden waar ze aan toe zijn, en dat draagt ook bij aan rechtsgelijkheid, zegt Grinwis.

Privacygevoelige informatie

Een woordvoerder van de commissie laat weten vooralsnog niet van plan te zijn de adviezen te publiceren. De belangrijkste reden is dat in de adviezen vaak ‘zeer persoonlijke, privacygevoelige informatie’ staat. “Ook wanneer adviezen worden geanonimiseerd blijft daarin informatie staan die mogelijk te herleiden is naar de ouders.”

Volgens de woordvoerder kan er ook geen sprake zijn van algemene richtlijnen, omdat elk advies ‘maatwerk’ is voor afzonderlijke gedupeerden. “Als iemand een baan heeft verloren door de toeslagenaffaire dan kunnen de gevolgen voor de een heel anders zijn dan voor de ander. Elke aanvraag is dus maatwerk. Dit gebeurt onafhankelijk en zorgvuldig.”

Grinwis snap niet dat de CWS zich ‘zo terughoudend opstelt’. “Het gaat hier ook om het terugwinnen van vertrouwen bij gedupeerden. Dat begint met transparantie over de werkwijze.” Het Kamerlid zegt te verwachten dat een meerderheid van de Tweede Kamer zijn verzoek om openbaarmaking zal steunen.

Of de Tweede Kamer de staatssecretaris ertoe kan dwingen de adviezen openbaar te maken is nog de vraag. De commissie is onafhankelijk, en bepaalt haar eigen werkwijze, benadrukt de woordvoerder. “De commissie luistert uiteraard heel goed naar wat gedupeerden, en bijvoorbeeld ook de samenleving en Kamerleden vragen. Maar openbaarmaking is wat de commissie betreft nu nog niet aan de orde.”

