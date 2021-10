Kamerlid Ellemeet wil het taboe op de menopauze doorbreken

Is het toeval dat u (vrouw, 45 jaar) en ik (vrouw, 49 jaar) nu dit interview hebben?

“Haha, ik zou willen dat het anders was. Helaas pakken mannelijke collega’s dit minder snel op. Er wordt te weinig over gepraat, de menopauze blijft een taboe. De Tweede Kamer heeft er pas deze week voor het eerst een hoorzitting aan gewijd. Met, inderdaad, alleen vrouwelijke Kamerleden. Bij de biologieles op scholen is de menopauze geen onderwerp, vrouwen herkennen hun klachten soms niet eens als behorend bij de overgang. Klachten en uitval op het werk vanwege de overgang vallen al snel onder het kopje burn-out. Vrouwen krijgen vaak te horen, of ze het nu aan hun moeder vragen of aan de huisarts, dat het erbij hoort.

Is dat dan niet zo?

“Toen ik me erin verdiepte, schrok ik van de cijfers. Ik wist er zelf ook weinig van. Een derde van de vrouwen tussen de 40 en 60 jaar (de fase waarin vrouwen minder vrouwelijk geslachtshormoon gaan produceren, red.) heeft zeer serieuze klachten, van ernstige slaapproblemen tot depressies. Deze klachten geven een zes tot acht keer zo grote kans op arbeidsverzuim. Dat maakt het ook een probleem voor de arbeidsmarkt. Waarom denken we niet buiten de lijnen als het gaat om personeelstekorten, een van de grootste knelpunten in onze economie op dit moment? In de zorg is 80 procent van het personeel vrouw. Meer preventie en aandacht voor de overgang kan een hoop uitval voorkomen.”

Zijn de maatschappelijke kosten bekend?

“Niet exact. Het is onderzocht dat bij een derde van vrouwen die verzuimen overgangsklachten mede een rol spelen. Dat staat nog los van het productieverlies of verzuim door klachten die vrouwen niet als zodanig melden of herkennen. Deze kosten lopen waarschijnlijk in de honderden miljoenen per jaar. Vakbonden weten via enquêtes dat het verzuim groot is, en dat er veel schaamte heerst om erover te praten op het werk.”

Wat wilt u daar als Kamerlid aan veranderen?

“Iedere vrouw en man verdient meer kennis hierover. Dat kan met een voorlichtingscampagne en via het onderwijs, daar is politiek gezien steun voor. Werkgevers moeten snappen dat het belangrijk is om er aandacht aan te besteden. Wij lopen achter, de Britten kennen bijvoorbeeld een verlofregeling. Veel vrouwen zijn geholpen met kleine praktische aanpassingen, zoals een flexibele dagindeling als er sprake is van slaapproblemen. Of een aanpassing in voeding en leefstijl. Dat voorkomt een stapeling van klachten.”

Moet de minister er meer geld voor uittrekken?

“Bij de begrotingsbehandeling van het ministerie van volksgezondheid zal ik voorstellen meer te doen aan preventie. Veel mensen weten dat niet, maar er bestaan overgangsconsulenten, gespecialiseerd verpleegkundigen. Zo’n consult zou je in het basispakket kunnen opnemen. En ik zal het voorstel doen voor een publiekscampagne.”

De ergste klachten gaan met preventie niet over.

“Er is nog veel meer onderzoek nodig. In omringende landen maken vrouwen vaker gebruik van hormoontherapie, waarom is dat hier niet zo? Ik heb begrepen dat huisartsen werken aan een nieuwe richtlijn. Begrijp me goed, we moeten de menopauze niet alleen maar medicaliseren. Een vrouwenprobleem krijgt wat betreft medisch onderzoek gewoon minder aandacht. Als mannen in hun penopauze (de fase waarin bij mannen de testosteronproductie afneemt met futloosheid en erectieproblemen als mogelijk gevolg, red.) even heftige klachten hadden... Overigens is de penopauze ook een taboe, vertelde een directeur van een arbodienst mij. Daar durven mannen al helemaal niet over te praten.”

