Kamer wil tijdelijk softdrugsverbod, maar dat is lastig te regelen

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat het gebruik en het bezit van softdrugs na acht uur ’s avonds tijdelijk wordt verboden, om zo samenkomsten te ontmoedigen en de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Een motie van de christelijke partijen SGP, CDA en de ChristenUnie, die het kabinet opriep zo’n verbod mogelijk te maken, werd donderdagmiddag met een ruime meerderheid van stemmen aangenomen in het parlement.

Het idee voor zo’n tijdelijk softdrugsverbod komt van het kabinet zelf. Tijdens de coronapersconferentie van afgelopen dinsdag kondigden minister Hugo de Jonge en premier Mark Rutte aan dat de komende weken na acht uur geen alcohol of softdrugs meer mocht worden verkocht, en dat boetes zouden worden uitgedeeld aan degenen die tussen acht uur ’s avonds en zeven uur ’s ochtends in de publieke ruimte alcohol zouden nuttigen of drugs zouden gebruiken. Ook wie gedurende die uren met alcohol of softdrugs op zak de straat op ging, zou daarvoor op de bon geslingerd kunnen worden. “We hebben geen avond- of nachtklok, maar wel een soort alcholklok”, zei premier Rutte tijdens de persconferentie.

Maar nog voor de maatregelen woensdagavond ingingen, bleek een tijdelijk softdrugsverbod nog niet zo gemakkelijk te realiseren. Straffen opleggen voor softdrugsbezit zou immers in strijd zijn met het Nederlandse gedoogbeleid. Softdrugs bezitten ís namelijk al strafbaar, maar volgens afspraken met Kamer en kabinet handhaaft het Openbaar Ministerie dat verbod niet waar het gaat om een zogenoemde ‘gebruikshoeveelheid’.

OM in spagaat

Het OM zou in een spagaat belanden als het enerzijds het verzoek krijgt zich aan dat gedoogbeleid te houden, maar daar tegelijkertijd in specifieke situaties van moet afwijken. Bij nader inzien zag het kabinet daarom af van het tijdelijke verbod op drugsbezit en -gebruik. Alcoholgebruik en -bezit is wel verboden en coffeeshops, die net als restaurants open mogen blijven voor afhaal, moeten om 20.00 uur de deuren sluiten.

Het leidde woensdagavond tot verwarring tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer. “Drank is legaal, dat kunnen we kennelijk wel verbieden, maar iets wat verboden is, maar alleen gedoogd wordt, niet?” vroeg SGP-voorman Kees van der Staaij aan de minister-president. Samen met het CDA en de ChristenUnie riep hij het kabinet op toch op zoek te gaan naar een manier om ook het gebruik en het bezit van softdrugs na acht uur ’s avonds op straat te verbieden. Hij kreeg steun van de SP, GroenLinks en 50Plus.

In een reactie op de motie van Van der Staaij zei de premier niet zeker te weten of en zo ja hoe een tijdelijk softdrugsverbod geregeld kon worden. Hij beloofde dat de minister van justitie daar binnenkort schriftelijk uitleg over zal geven. Het ministerie van justitie was niet bereikbaar voor toelichting.

