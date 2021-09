Kamer wil onafhankelijk onderzoek naar debacle in Afghanistan afdwingen

De Tweede Kamer zal woensdag tijdens het debat over Afghanistan een onafhankelijk onderzoek willen afdwingen naar de evacuatie van Nederlanders, tolken, ambassadepersoneel en andere Afghanen. CDA’er Derk Boswijk dient dan een motie in die volgens hem kan rekenen op een meerderheid. Kamerleden hopen daarmee feiten boven tafel te halen die de verantwoordelijke bewindslieden nog niet hebben genoemd in hun vorige week gepubliceerde feitenrelaas.

De kans bestaat dat het kabinet de motie van de Kamer niet afwacht. In een Kamerbrief zullen de ministeries van buitenlandse zaken, justitie en veiligheid, en defensie voor het debat vermoedelijk aankondigen dat er een onafhankelijke evaluatie volgt van de evacuatie en de militaire missie zelf.

Kaag is ‘totaal ontevreden’

In een debat op 17 augustus liet minister Sigrid Kaag van buitenlandse zaken al doorschemeren dat zowel de evacuatie als de missie onderzoek behoeft. De minister zei ‘totaal ontevreden’ te zijn over de wijze waarop het verzoek van de Kamer is uitgevoerd om tolken zo snel mogelijk te evacueren. “Dat vergt grondiger onderzoek”, zei Kaag ook over de wijze waarop de Afghaanse militairen handelden vlak voor de Afghaanse hoofdstad Kaboel viel.

Kaag is samen met staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van justitie en veiligheid en minister Ank Bijleveld van defensie verantwoordelijk voor de evacuatie van Afghanen en Nederlanders uit Afghanistan. Woensdag wacht haar een pittig debat. Kamerleden hebben voorafgaand aan het debat 493 Kamervragen gesteld die ze nog voor het debat beantwoord willen zien. De Kamervragen volgen op het feitenrelaas van achttien pagina’s dat de drie ministeries vorige week naar buiten brachten. Uit de grote hoeveelheid Kamervragen blijkt dat de Kamerleden geen genoegen nemen met dit feitenrelaas.

Een motie van afkeuring

Boven het debat hangt ook nog een motie van afkeuring van SP’er Jasper van Dijk, gericht aan de drie verantwoordelijke bewindsvrouwen. In augustus, toen de SP op het punt stond de motie in te dienen tijdens een van de verhitte Afghanistandebatten, werd deze uiteindelijk niet in stemming gebracht. Of de motie woensdag wel wordt ingediend, hangt af van het zelfreflecterend vermogen van de drie bewindslieden, zegt Van Dijk. “Ze moeten ruiterlijk erkennen: we hebben dit verkeerd gedaan.” Diezelfde zelfreflectie willen ook andere Kamerleden van de drie bewindsvrouwen zien. Maar, zegt CDA’er Boswijk, de Kamer moet ook zichzelf een spiegel voorhouden. “Hoe hebben we in deze situatie kunnen komen, moeten we ons afvragen. Hoe komt het dat Defensie zo is uitgehold?”

Zelfreflectie wil de Kamer ook zien van demissionair premier Mark Rutte. Hij zal voor het eerst deelnemen aan een debat over de Afghanistankwestie. Eerder al beklaagde PvdA’er Kati Piri zich erover dat andere premiers zich al veel eerder hadden uitgelaten over de situatie in Afghanistan, hun volk hadden toegesproken via persconferenties. Tot haar ergernis hield Rutte zich lange tijd op de vlakte. Tijdens het debat op 18 augustus riep Piri zelfs op tot een schorsing als Rutte niet deelnam aan het debat. Uiteindelijk ging het debat toch verder zonder de minister-president. Pas toen de evacuatie op 25 augustus abrupt ten eind kwam, liet de premier zich erover uit in een kort persmoment.

Of de bewindslieden naast een eventuele motie van afkeuring ook nog een motie van wantrouwen wacht, is moeilijk te zeggen. Daar zijn nu geen signalen voor. Kamerleden zeggen de inbreng van de ministers en de staatssecretaris af te wachten, maar sluiten niks uit.

