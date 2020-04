Kamer wil multinationals dwingen winstbelasting te betalen

Het advies om een minimumtarief in te voeren voor winstbelasting van multinationals valt goed in de Tweede Kamer. “Belangrijk”, zegt het CDA. “Overnemen”, meent GroenLinks. “Een goede eerste stap”, stelt de SP. Het kabinet reageert nog voor de zomer en daarna volgt mogelijk een Kamerdebat.

Invoering van de door de commissie voorgestelde maatregel betekent dat er een einde komt aan de mogelijkheid voor multinationals om in Nederland geen cent winstbelasting te betalen. Trouw onthulde eerder dat Shell al jaren niets betaalt. Daarna gaven Philips en AkzoNobel in een gesprek met de Tweede Kamer toe dat zij de afgelopen jaren ook weinig tot geen winstbelasting betaalden in Nederland.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt vindt dat ‘het betalen van belasting door multinationals in evenwicht moet worden gebracht met wat het midden- en kleinbedrijf afdraagt’. Omtzigt verwacht dat de kosten voor de coronacrisis een extra stimulans vormen voor het kabinet om bij multinationals winstbelasting te heffen. “Dit is een belangrijk advies voor de komende tijd. De budgettaire tekorten overal in de wereld gaan een impuls geven voor verder aanpakken van belastingontwijking en -ontduiking.”

Internationaal optrekken

“Het is opvallend dat Nederland met behoud van een goed vestigingsklimaat de multinationals een eerlijker aandeel kan laten betalen”, zegt D66-Kamerlid Steven van Weyenberg. Met dit voorstel kan het kabinet al 600 miljoen euro per jaar extra belasting binnenhalen, maar wat D66 betreft kijkt het kabinet ook naar verdergaande voorstellen waarover de commissie verdeeld was. “Verder is het belangrijk om internationaal op te trekken. De commissie adviseert om in Europa een minimumtarief voor winstbelasting af te spreken. Ik hoop dat we dat gaan doen”, zegt Van Weyenberg.

Oppositiepartij GroenLinks wil ook samenwerking tussen landen om concurrentie op de laagste winstbelasting te voorkomen. Verder moet er wat GroenLinks betreft openheid zijn over de belastingafdracht van multinationals. “Nu is vanwege vertrouwelijkheid moeilijk te achterhalen hoeveel belasting betaald wordt.” Net als het CDA vindt ook GroenLinks de crisis een extra reden om het belastingregime voor multinationals aan te passen. Kamerlid Bart Snels: “Veel bedrijven staan bij de overheid op de stoep om steun te vragen. Logisch, maar dan moeten zij in normale tijden ook eerlijk belasting betalen en niet alle mazen in de wet zoeken om maar geen winstbelasting te hoeven betalen.”

Voor de SP is uitvoering van het advies ‘een goede eerste stap’. Maar er is meer nodig, meent Kamerlid Renske Leijten. “Ik wil een aanvalsplan tegen brievenbusmaatschappijen.”

