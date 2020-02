Kamer wil meer dadendrang zien bij vaccinatiebeleid, een paar partijen zijn wel tevreden zo

VVD en SP komen met een eigen wetsvoorstel om vaccinatie verplicht te stellen voor alle kinderen in de kinderopvang. Maar eerst stemt de Tweede Kamer dinsdag over een ander plan, van D66, om creches zelf de keus te laten.

Vaccinatie moet verplicht worden op alle kinderdagverblijven. Die verplichting moet direct ingaan zodra het bergafwaarts gaat met de vaccinatiegraad in Nederland, die nu op ‘code oranje’ staat. Dat vinden VVD en SP. Zij kondigen een eigen wetsvoorstel aan.

Voor het kabinet is extra voorlichting aan ouders de belangrijkste ­manier om het aantal vaccinaties weer omhoog te krijgen, en ‘anti­­vaxers’ te overtuigen dat inenten niet gevaarlijk is. VVD en SP vinden dat te vrijblijvend. De zet van de regeringspartij en de oppositiepartij is een ­teken aan de wand dat de Tweede ­Kamer meer dadendrang wil zien bij het vaccinatiebeleid. Bijna alle fracties vinden dat er steviger maatregelen nodig zijn om de vaccinatiegraad omhoog te krijgen. Alleen de drie christelijke partijen zijn tevreden met de aanpak van het kabinet.

Een zo veilig mogelijke plek

De Tweede Kamer heeft inmiddels zelf allerlei plannen bedacht. Dinsdag beslist de Kamer over de meest concrete ervan, een wetsvoorstel vanuit de D66-fractie. Kinderdagverblijven moeten kinderen kunnen weigeren die niet zijn gevaccineerd, stellen de democraten voor. “Jonge ouders vragen ons dagelijks wanneer dit mogelijk wordt. Zij willen hun kind op een zo veilig mogelijke kinderopvang brengen”, aldus D66-Kamerlid Paul van Meenen, die de D66-wet verdedigde in een plenair Kamerdebat, ­afgelopen donderdag.

Er leek eerder een meerderheid voor het idee, maar zonder slag of stoot gaat het niet. D66 heeft de handen vol om coalitiegenoot CDA aan boord te krijgen. Die partij is zeer kritisch. De fractie beslist dinsdag pas vlak voor de stemming of het ‘ja’ of ‘nee’ wordt. Bij coalitiegenoot ChristenUnie hoeft D66 niet eens aan te kloppen.

Het CDA vreest dat er straks ‘brandhaarden’ ontstaan, van kinderdagverblijven die geen kinderen weigeren en juist veel niet-gevaccineerde kinderen tellen. Een andere zorg is bureaucratie. “Straks zijn de leidsters het hele jaar door bezig met het vragen naar een papiertje”, vreest Postma.

‘Niet aan de markt overlaten’

Diezelfde brandhaardenkwestie is voor de SP het sein om het stuur 180 graden de andere kant op te draaien, en tégen het D66-voorstel te stemmen. Pogingen van Paul van Meenen om de SP te overtuigen dat een lichte maatregel als eerste stap ook verstandig kan zijn, faalden afgelopen week. De SP noemt het D66-plan ‘een haastklus’. “Als de vaccinatiegraad te laag wordt, moet je dat niet aan de markt van kinderopvang overlaten maar moet de overheid de norm stellen’, aldus SP-Kamerlid Maarten Hijink.

D66: Weigerrecht is een eerste stap Kinderdagverblijven het recht geven om kinderen te weigeren die niet zijn gevaccineerd, is volgens D66 een eerste stap. “Als het om de veiligheid van kinderen gaat zijn er voor D66 geen taboes”, aldus Kamerlid Paul van Meenen. Ook het kabinet zelf onderzoekt een vaccinatieplicht voor de kinderopvang, om achter de hand te houden ‘voor het geval dat’ er in Nederland nog minder ouders hun kinderen laten vaccineren dan nu. VVD en SP wilden daar niet op wachten, en gaan zelf aan de slag met een eigen wetsvoorstel. Zij willen nu vast een wet om alles paraat te hebben als de vaccinatiegraad te laag wordt.

Het initiatief van D66 om op eigen kracht een wetsvoorstel door de Tweede Kamer te loodsen, maakt de grote onderlinge verschillen zichtbaar binnen de coalitie van Rutte-III. Dat was bij het Kamerdebat meteen al te merken. De ChristenUnie liet verstek gaan. De bezwaren van die fractie ­tegen het plan om creches kinderen te laten weigeren, liggen in de lijn van wat SGP-Kamerlid Kees van der Staaij donderdag bij het debat concludeerde: “Linksom of rechtsom, het gaat toch om een zekere inperking van grondrechten.”

