Kamer wil dat mensen veel sneller en makkelijker van hun schulden af kunnen komen

Volgens PvdA-Kamerlid Barbara Kathmann en D66-Kamerlid Hülya Kat moeten mensen met schulden zo snel mogelijk weer met een schone lei verder kunnen leven. Kathmann: “We hebben nu te lang gewerkt met een systeem van schuldsanering dat vooral het belang van de schuldeiser vooropstelt, in plaats van de toekomst en het welzijn van mensen. Dat moet veranderen.”

De Tweede Kamer spreekt woensdag met minister Weerwind (justitie) over aanpassing van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) gesproken. Zo’n 8 procent van de Nederlandse huishoudens kampte in 2021 met problematische schulden. Ze hebben gemiddeld zo’n 40.000 euro schuld uitstaan, bij veertien verschillende schuldeisers. Toch vragen ze pas na vijf jaar om hulp, en dan duurt het gemiddeld nog zeven jaar voordat ze van hun schulden af zijn.

Schuldenindustrie is als een doolhof

De commerciële schuldenindustrie is voor mensen met problematische schulden een doolhof, waar ze nauwelijks uit kunnen komen. De Nationale Ombudsman noemde het in 2020 zelfs een ‘hindernisbaan zonder finish’. In het nieuwe coalitieakkoord is daarom afgesproken dat de schuldsanering sneller en doeltreffender moet worden. Minister Schouten (armoede) werkt aan plannen hiervoor.

Ondertussen wil het kabinet de WSNP alvast al wijzigen. Via deze wet kan de rechter schuldeisers verplichten aan een aflossingsregeling mee te werken. Het kabinet stelt voor dat mensen met schulden al kunnen worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering als ze in de drie jaar daarvoor ‘te goeder trouw’ zijn geweest bij het aangaan van schulden. Nu is de termijn vijf jaar.

Dit gaat een deel van de Kamer niet ver genoeg. De PvdA wil ook de duur van het hele schuldsaneringstraject halveren tot maximaal 1,5 jaar, tenzij de rechter oordeelt dat de schuldenaar opzet of grove nalatigheid kan worden verweten. D66 wil dat mensen met problematische schulden ook direct bij de rechter een WSNP-regeling kunnen aanvragen, en niet eerst bij schuldeisers vrijwillig een regeling moeten proberen te regelen. Kat: “Mensen hebben soms al zoveel schuld opgebouwd en bij zoveel schuldeisers, dat een vrijwillige regeling helemaal geen zin meer heeft. Die zorgt alleen maar voor meer vertraging en nog meer schulden.”

De partijen trekken eveneens samen op met een voorstel om de wettelijk verplichte wachttijd voor een schuldsaneringstraject af te schaffen. Nu moet iemand tien jaar wachten als hij opnieuw in de schulden belandt of als het eerdere schuldsaneringstraject voortijdig is afgebroken. Volgens Kat is er niet altijd sprake van opzet of kwade trouw bij dit soort problemen, waar de wet nu wel vanuit gaat. “Er zijn vaak goede redenen voor de problemen. Het kan pech, ziekte of onmacht zijn”, zegt ze. Of coalitiepartijen VVD en CDA de voorstellen steunen, is nog onduidelijk. De belangengroepen in de schuldensector reageerden eerder kritisch op de voorstellen. Ze vrezen dat de belangen van schuldeisers ondergeschikt raken.

Meer mogelijkheden om de belangen van schuldenaars te behartigen

De PvdA vraagt minister Weerwind (justitie) ook om rechters juridische handvatten te geven om het belang van schuldenaars beter in de rechtszaal te kunnen behartigen. Volgens recente cijfers van de Raad voor de rechtspraak verschijnen de meeste schuldenaars namelijk niet voor de rechter na een oproep. In 2021 kwamen 172.000 van de 202.000 schuldenaars niet opdagen, vaak omdat ze hun post niet meer openen. Een aantal rechters is nu met een proef gestart, om via Whatsapp de schuldenaars persoonlijk voor de zitting uit te nodigen. Dat blijkt effectief: de helft van deze mensen verschijnt dan wel.

Volgens de huidige verstekregel moeten rechters automatisch het vonnis uitspreken in het voordeel van de schuldeiser als een schuldenaar niet verschijnt. De schuldeiser mag de openstaande schuld dan gaan innen, inclusief verhoging wegens ‘extra’ kosten. De schuldenaar komt zo alleen maar verder in de problemen.

Volgens Kathmann weten schuldeisers heel goed dat de meeste mensen met schulden vrijwel nooit bij de rechter komen opdagen, en anticiperen ze er zelfs op. “Dit is blijkbaar een verdienmodel geworden voor schuldeisers over de rug van mensen in schulden. Daar moeten we heel snel vanaf.” Woensdagmiddag reageert minister Weerwind op de plannen uit de Tweede Kamer.

