Kamer vreest dat energiebedrijven heimelijk profiteren van het prijsplafond

Een meerderheid van de Tweede Kamer wantrouwt energiebedrijven. Die zouden heimelijk extra winst kunnen maken, als vanaf 1 januari een prijsplafond wordt ingevoerd voor gas en licht.

Het kabinet wil dat huishoudens vanaf dan een bepaalde hoeveelheid elektriciteit en gas voor een vastgesteld bedrag kunnen kopen. Voor het energiegebruik boven dat maximum betaalt de klant de marktprijs, die door onder meer de oorlog in Oekraïne buitensporig hoog is. De regeling is nog niet rond, maar minister Jetten (energie) bezweert de Tweede Kamer dat hij er alles aan doet om het voor de jaarwisseling rond te krijgen.

Extra winst

De zorgen van de meeste partijen richten zich op de rol van energieleveranciers. Zij hebben zich bereid verklaard mee te werken om de prijs van energie voor de huishoudens zo laag mogelijk te houden. Bij het vast te stellen prijsplafond betaalt de overheid het verschil tussen de kunstmatige maximumprijs voor energie en de marktprijs die de bedrijven anders aan hun klanten zouden berekenen.

Maar, vreest de Kamer, wat als zij die prijs stiekem verhogen, zodat ze er zelf beter van worden? De overheid betaalt immers de subsidie toch wel, die de schatkist waarschijnlijk meer dan 11 miljard euro gaat kosten.

Geheim

In een hoorzitting voorafgaande aan het debat sprak de Kamer met drie vertegenwoordigers van de energiesector. Topman As Tempelman van Eneco vertelde ‘met alle liefde‘ aan het energieplafond mee te werken. De bedrijven ontkennen op extra winst uit te zijn. Volgens de gezamenlijke energiebedrijven zullen ze nauwelijks van de overheidssubsidie profiteren, omdat hun winstmarge nog minder dan vijf procent van de totale prijs van energie is. Het merendeel (tot wel 80 procent) is inkoopprijs. Hoe groot hun winst daadwerkelijk is, weigerden de bedrijven overigens vanwege de onderlinge concurrentie prijs te geven. Zelfs de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de waakhond op dit terrein, mag de winstmarges van de bedrijven niet openbaar maken.

Op initiatief van de VVD, normaal groot voorstander van marktwerking in de energiesector, wil een Kamermeerderheid van coalitie en een deel van de oppositie (GroenLinks, SGP en JA21) dat de minister het ‘grote risico van overwinst’ moet zien te voorkomen. De minister dient daarom een ‘redelijke winstmarge’ bij de energiebedrijven vast te stellen, die lager is dan de normale winst die de afgelopen jaren is behaald. Desnoods moet achteraf de subsidie kunnen worden teruggevorderd als de winst van de bedrijven te hoog blijkt te zijn geweest.

Veel te laat

Een andere wens van de Kamer is dat bedrijven met hoge energierekeningen, zoals bakkers, eerder in aanmerking moeten komen voor compensatie voor de gestegen kosten. Het kabinet wil dat pas vanaf 1 april mogelijk maken, maar dat vinden de meeste partijen veel te laat. Die toezegging kon minister Micky Adriaansens (Economische Zaken) niet doen, maar ze probeert nu wel de subsidie ‘in het eerste kwartaal van 2023’ mogelijk te maken.

Dinsdag al maakte minister Jetten bekend dat huishoudens die een gezamenlijke energievoorziening hebben, de zogenaamde blokverwarming (bij flats bijvoorbeeld), ook in aanmerking komen voor compensatie. De Belastingdienst gaat dit verder uitwerken. Waarschijnlijk is deze regeling nog niet voor 1 januari 2023 klaar. Maar huishoudens krijgen het bedrag dan later via de belastingen teruggestort.

