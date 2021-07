Kamer vraagt: Wat zijn excuses van dit kabinet nog waard?

Nog maar twee dagen na zijn excuses krabbelt demissionair premier Mark Rutte alweer terug. De Dansen-met-Janssen-strategie van collegaminister Hugo de Jonge was misschien niet briljant, zei hij woensdag tijdens het ingelaste coronadebat. Maar tegen de achtergrond van de lage besmettingscijfers was het wel degelijk een verantwoord te nemen risico. OMT-adviezen zijn niet in de wind geslagen, maar meegewogen in de beslissing om te versoepelen. Jongeren zijn niet schuldig aan de oplopende besmettingen, maar met hun losbandige gedrag had het kabinet geen rekening gehouden. En dat de RIVM-modellen dat gedrag niet hadden meegenomen, hielp ook niet.

Geërgerde Tweede Kamer

“In plaats van met één vinger naar een ander te wijzen, wijs ik met drie vingers naar mezelf”, vervolgde Rutte zijn verhaal. De Tweede Kamer hoorde het vol ergernis aan. Waar had de premier afgelopen maandag nou eigenlijk excuses voor gemaakt, wilden verschillende Kamerleden weten. Was het niet het kabinet dat de boodschap uitstraalde ‘dat het allemaal weer mag’, wierp Jan Paternotte van D66 op. Met zinnen als ‘het wordt een mooie zomer’ en de strategie om te ‘dansen met Janssen’? En wees de minister-president nu toch niet de jongeren als schuldige aan door te zeggen dat het kabinet hun gedrag onderschatte, vroeg Sylvana Simons van BIJ1. Had Rutte niet de totale verantwoordelijkheid op zich moeten nemen?

“Nee”, riep Rutte nog terwijl Simons de opmerking maakte. Hij verweet de jongeren helemaal niets, nam wel degelijk de totale verantwoordelijkheid op zich. Waar het fout ging, herhaalde de premier een aantal keer, was in de optelsom der dingen. Er was dus dat onderschatte gedrag van jongeren die massaal aan het feesten gingen. Maar ook de overschatting van de mate waarin toegangstesten en QR-codes de risico’s konden beperken, aldus premier. “De belangrijkste les die we hieruit kunnen trekken is dat we net zo lang moeten doorvragen tot we zeker weten dat we alles weten.”

‘OMT- advies ‘nooit één op één overgenomen’

Toch lijkt het kabinet niet bereid de huidige coronastrategie rigoureus aan te scherpen nu de besmettingen door het dak gaan. Wel wordt het thuiswerkadvies, zoals geadviseerd door het OMT weer de norm. En ook het belang van goed ventileren wordt beter gecommuniceerd. Maar als GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld vraagt waarom OMT-adviezen niet volledig worden nageleefd, is Ruttes’ antwoord dat die nooit één op één zijn overgenomen. Anderhalf jaar geleden was de toon wezenlijk anders. Toen zei Rutte tijdens persconferenties steeds dat ‘wetenschappelijke inzichten leidend zijn’.

Op de vraag of het OMT niet wekelijks bijeen moet komen nu de besmettingen nog altijd door het dak gaan, antwoordt Rutte: “Daar gaan we niet over, daar gaat het OMT over.” De wetenschappelijke adviseurs zullen uit eigen beweging wel wekelijks bijeen komen en advies uitbrengen indien nodig. Als D66’er Paternotte verbaasd kijkt en suggereert dat het kabinet wel degelijk kan bewegen tot een regelmatigere samenkomst, reageert Rutte met: “Wat wil hij nog meer? Ik snap het even niet.”

Zelfreflectie was er ook bij een deel van de Kamer. Had ze bij een eerder debat verder door moeten vragen, vroeg Volt-Kamerlid Nilüfer Gündoğan zich hardop af. Moet de Tweede Kamer ook niet in de spiegel kijken, hielden ook CDA, VVD en PvdA de Kamer voor. Maar bovenal vroeg de Kamer zich af: wat zijn de excuses van het kabinet waard als er niet heel veel gaat veranderen?

