Kamer vindt het sluiten van bibliotheken en buurthuizen moeilijk te begrijpen

De Tweede Kamer is zeer kritisch over de afwegingen die het kabinet maakt in het nieuwe aangescherpte pakket coronamaatregelen. Verschillende partijen tonen woensdag tijdens het coronadebat hun onbegrip over de beslissing van het kabinet om de detailhandel te sparen, terwijl musea, theaters, buurthuizen en bibliotheken de deuren moeten sluiten.

“Waarom mogen de Ikea en de Primark wel open blijven, maar moet de bioscoop dicht?”, vraagt een opgeknapte Rob Jetten (D66) op zijn eerste dag terug in de Kamer sinds vorige week het virus bij hem werd geconstateerd. “We mogen wel boeken kopen, maar geen boeken lenen”, merkt Lilian Marijnissen (SP) op.

Met name de beslissing om ook bibliotheken en buurthuizen te sluiten ligt gevoelig bij veel Kamerleden, omdat die ook een belangrijke maatschappelijke functie vervullen. Zoals GroenLinks-voorman Jesse Klaver het verwoordt: “Zo’n buurthuis is niet alleen een plek waar je een kopje koffie gaat drinken - dat kon trouwens al een tijdje niet meer - het is ook de eerste plek voor hulpverlening.” Hij wijst erop dat mensen die zich niet veilig voelen thuis, of die schulden hebben, zich vaak in eerste instantie bij het buurthuis om de hoek melden.

Ook de bibliotheek is meer dan een plek waar je boeken kunt lenen, benadrukt onder meer Jetten tijdens het debat. “Het is voor veel mensen nu ook de plek om rustig ergens te kunnen studeren”, zegt hij. “Of de plek waar je je bankzaken regelt als je thuis geen computer of internet hebt.” Coalitiepartij D66 vraagt het kabinet dan ook om de beslissing om voor bibliotheken, anders dan voor sportscholen, geen uitzondering te maken, te heroverwegen.

‘Weer openen gaat gewoon niet’

Toch lijkt het kabinet dat niet van plan. “Ik zou alles wel willen heroverwegen”, zegt premier Mark Rutte woensdagavond in antwoord op de vragen van Kamerleden Jetten en Klaver. “Ik zou ook morgen de cafés en de restaurants open willen hebben, maar dat gaat gewoon niet.” De minister president is het met de Kamerleden eens dat buurthuizen en bibliotheken een belangrijke maatschappelijke rol vervullen, “maar juist die sociale functie brengt die vele contacten en reisbewegingen met zich mee”, zegt hij.

Dat de winkels wel open mogen blijven is volgens Rutte niet louter en alleen een economische afweging. “Het is altijd een balans”, benadrukt hij. Volgens de premier is tijdens de eerste ‘intelligente lockdown’ in maart, toen de winkels ook open waren, gebleken dat deze maatregelen goed werken. De bedoeling van het kabinet is om zoveel mogelijk naar die situatie terug te keren. Dat betekent dat het wel mogelijk blijft om bij bibliotheken ook een boek af te halen. Of opnieuw ook kwetsbare mensen uit de buurt welkom blijven in de bibliotheek laat de premier nog uitzoeken.

