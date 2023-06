Kamer verontwaardigd over KLM, die regels voor staatssteun aan haar laars lapte

“KLM lijkt volledig losgevlogen van de werkelijkheid”, zegt PvdA-Kamerlid Henk Nijboer. Kamerlid Pieter Grinwis van de ChristenUnie noemt het ‘ontluisterend’. Volgens D66-collega Alexander Hammelburg mag de overheid van KLM toch verwachten dat ze zich ‘moreel’ gebonden voelt aan de gemaakte voorwaarden voor de geleverde steunverlening. “Het gaat hier toch om een bedrijf dat zo belangrijk is voor Nederland, onze economie en de metropool Amsterdam die wij door de crisis hebben geloodst.”

De Kamer vreest dat KLM met dit gedrag alle staatssteun aan bedrijven in de toekomst onmogelijk maakt. Ze wil weten welke juridische of andere stappen minister Sigrid Kaag (financiën) nu tegen KLM gaat nemen, want niets doen vindt ze geen optie.

Maar Kaag weet nog niet of ze juridische stappen tegen KLM gaat nemen, zei ze donderdag tegen de Kamer. Ze wil eerst op een rijtje zetten wat KLM in de afgelopen jaren precies met de voorwaarden heeft gedaan. Wel zegt ze dat het kabinet de kritische conclusies van de staatsagent volledig ondersteunt. “We hadden dit niet verwacht en mochten ook beter van KLM verwachten”, aldus Kaag.

Bonussen en loonstijgingen

Volgens de staatsagent heeft KLM op drie punten niet aan de voorwaarden voor staatssteun voldaan. Allereerst zijn de structurele kosten van de luchtvaartmaatschappij niet omlaag gebracht. KLM heeft vorig jaar ook de eis van loonsverlaging opzij gezet, door bonussen uit te delen en loonstijgingen af te spreken. En KLM moet nog beginnen met maatregelen om de aanhoudende belastingontwijking van cabinepersoneel te stoppen.

Minister Kaag gaat nog voor de zomer juridisch extern advies inwinnen of er stappen tegen KLM kunnen worden genomen en zo ja, welke dat zouden kunnen zijn. Tegelijkertijd gaat ze in gesprek met KLM over de harde conclusies van de staatsagent. Ook komt ze dit najaar nog met een bredere evaluatie over staatssteun. De overheid moet lessen gaan trekken voor de toekomst over de voorwaarden voor staatssteun, want zijn die voorwaarden wel na te leven, en af te dwingen?

In het geval van KLM kon de staat de financiële steun overigens ook niet intrekken, omdat banken eveneens meededen aan de reddingsoperatie van KLM. “Als wij ons hadden teruggetrokken, zouden banken ook in de problemen zijn gekomen”, zei Kaag in de Kamer.

