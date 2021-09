Kamer verliest het geduld met Tata Steel. ‘Kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen’

De Kamer toonde zich donderdag tijdens het debat over de toekomst van Tata Steel verontrust over Tata’s CO2-uitstoot, maar vooral ook over de volksgezondheid van de mensen in de regio IJmuiden. “Kinderen moeten veilig buiten kunnen spelen”, aldus Joost Eerdmans (JA21). ChristenUnie-Kamerlid Pieter Grinwis vraagt zich af hoe deze gezondheidsramp zich onder ieders ogen heeft kunnen voltrekken.

De Kamer haalde veelvuldig het RIVM-rapport aan dat vorige week verscheen. In deze snoeiharde publicatie staat dat in de lucht rondom de fabriek veel meer schadelijke stoffen zitten dan in de rest van het land. Er zitten te veel lood en kankerverwekkende stoffen in het neerdalende stof, iets waar omwonenden al jaren zorgen over hebben.

Staalgigant zelf verantwoordelijk

“Het kabinet stelt regels op, en daarbinnen moet Tata Steel zelf haar bedrijfsvoering regelen”, zei VVD-minister Stef Blok van economische zaken en klimaat in het debat. Het is volgens Blok aan de staalgigant zelf om de relatie met de omgeving goed te houden. De minister ziet niets in het idee om het bedrijf al dan niet deels te nationaliseren, wat bijvoorbeeld SP-Kamerlid Renske Leijten opperde. Hij vraagt zich af voor welk probleem dat de oplossing is.

De fabriek hoeft wat de Kamer betreft niet de deuren te sluiten. Omdat staal anders vanuit het buitenland geïmporteerd moet worden, maar vooral vanwege werkgelegenheid, waar verschillende partijen op wijzen, de VVD voorop. Bij Tata Steel Nederland werken 11.000 mensen, van wie 9.000 in IJmuiden.

Sluiting cokesfabriek

Wel moet de zogeheten ‘Kooks 2-fabriek’ twee zo snel mogelijk dicht, benadrukten verschillende partijen. Zo vindt D66-Kamerlid Raoul Boucke dat dit deel van Tata hét probleem is. In ‘Kooks 2’ wordt uit kolen cokes gemaakt, die nodig zijn voor het maken van ruwijzer. Bij dat proces komt onder meer methaan en teer vrij. Blok voelt niets voor dit voorstel. “Er is geen wettelijke grondslag om het bedrijf, of om een deel van het bedrijf te sluiten”, aldus de minister.

Het kabinet heeft in Brussel aangeklopt voor strengere normen op het gebied van schadelijke stoffen, en gaat in gesprek met het RIVM en de provincie Noord-Holland over wat Tata precies uitstoot. Er komt dit najaar een onderzoek over de vergroening van staal. Minister Blok wil dat onderzoek afwachten. “We hebben een richting, maar kunnen nog geen definitieve antwoorden geven.”

Die reactie viel niet bij iedereen goed. “De tijd van onderzoeken is voorbij, op korte termijn is een aanpak nodig”, zei Tom van der Lee (GroenLinks).

