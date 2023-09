Kamer trekt de macht naar zich toe door grote thema’s niet taboe te verklaren

De Tweede Kamer wil blijven praten over bezuinigingen in de zorg, de klimaatplannen en de toekomst van de stikstofregelingen. Over de opvang van asielzoekers en de nieuwe uitvaartwet. De verlaging van het bindend studieadvies voor eerstejaars studenten wordt waarschijnlijk wel in de ijskast gezet, net als soepelere regels voor het veranderen van het geslacht op de geboorte-akte of de wijziging van de Postwet.

Dinsdag stemt de Tweede Kamer officieel over de onderwerpen waar ze het tot de verkiezingen niet meer over wil hebben, de zogeheten ‘controversieelverklaringen’. Maar grote verrassingen zitten daar waarschijnlijk niet tussen, want de afzonderlijke Kamercommissies hebben er vorige week al over gesproken.

Vrachtladingen aan brieven richting het parlement

Wat opvalt aan de lijst onderwerpen die taboe verklaard kunnen worden, is dat de grote thema’s er niet op staan. De hele zomer zaten organisaties, lobbyclubs en gemeenten in de rats omdat ze bang waren dat de Tweede Kamer belangrijke plannen van het demissionaire kabinet controversieel zou gaan verklaren. Dat leek hun bijzonder onverstandig want, was de boodschap van vrachtladingen aan brieven richting het parlement, veel van die plannen kunnen niet wachten.

Het klimaat trekt zich immers niets aan van verkiezingen in Nederland, de natuur blijft lijden onder een te hoge stikstofuitstoot en de chaos in de asielopvang duurt onverminderd voort. Ga dus door met behandeling van die stikstofplannen, de klimaatplannen en de spreidingswet voor asielzoekers was de boodschap.

Kamer houdt de teugels in handen

Daar lijkt het parlement nu gehoor aan te gaan geven. Begin vorige week had D66 al gezegd niets controversieel te willen verklaren en ook de VVD stelde zich terughoudend op met haar taboeverklaringen. Het betekent dat de Tweede Kamer de komende maanden de teugels in handen houdt om beleid bij te sturen of af te keuren, ook als de formatie na de verkiezingen van 22 november opnieuw lang gaat duren.

Al met al kan de Kamer dinsdag 55 onderwerpen controversieel verklaren. Nog maar twee jaar geleden, na de val van het kabinet-Rutte III, waren dat er 66. Daar zullen overigens niet alle lobbyisten blij mee zijn. Er zullen ook onderwerpen niet-controversieel verklaard worden terwijl de sector die het aangaat dat juist wel had gewild, zoals bijvoorbeeld bezuinigingen in de langdurige zorg.

Maar belangrijker is over welke onderwerpen kabinet en Kamer het tot de verkiezingen niet en vooral wél willen hebben. Tot ieders verbazing is bijvoorbeeld de spreidingswet, die gemeenten uiteindelijk kan dwingen asielzoekers op te vangen, niet-controversieel verklaard. Dit ondanks het gegeven dat de VVD-fractie haar handen er na de val van het kabinet van aftrok, wat betekent dat er voor de wet in de huidige vorm in ieder geval geen meerderheid te vinden is.

Weinig tijd tot het verkiezingsreces

Ook over de omstreden stikstofplannen van VVD-minister Christianne van der Wal wil de Kamer blijven praten, al is nu al duidelijk dat de grootste angel er uit is. De wet waarin zou staan dat de stikstofdoelen in 2030 behaald moeten zijn in plaats van in 2035 komt niet meer voor de verkiezingen naar de Tweede Kamer.

Want dat is horde nummer twee voor veel kabinetsplannen. Misschien nog wel belangrijker dan de lijst met controversieelverklaringen is hoe de Tweede Kamer de weinige tijd die ze nog heeft tot het verkiezingsreces gaat invullen. Dat reces begint op 27 oktober, en tussendoor zijn daar nog Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen. De Kamer kan dus onmogelijk nog alles bespreken wat ze niet-controversieel verklaart.

De fractie van Volt wil bijvoorbeeld de spreidingswet voor asielzoekers deze week al op de agenda zetten. “We moeten nu volle vaart vooruit”, zegt Kamerlid Marieke Koekkoek erover. Of dat lukt, zal dinsdag moeten blijken, maar zelfs dan lijkt de kans nihil dat de wet in haar huidige vorm gaat halen.

