Kamer trapt alvast de campagne af met fel debat over val kabinet

De Tweede Kamer buigt zich de komende weken over de vraag welke dossiers controversieel verklaard worden nu het kabinet is gevallen en demissionair is. Dat betekent dat over deze dossiers geen grote beleidsdebatten worden gehouden met het kabinet. Op 27 juli zal de Kamer erover stemmen, stelt voorzitter Vera Bergkamp voor in een brief.

Tweede Kamerleden doen veel van hun werk in specifieke commissies, bijvoorbeeld van Financiën, Justitie of Economische Zaken. In die commissies, waar Kamerleden van bijna alle partijen zitten, wordt de komende tijd overlegd welke dossiers 'op ijs' worden gezet. Eind juli stemt de Kamer over de lijst die de commissies hebben samengesteld.

Het gaat veelal over politieke dossiers die nu te politiek gevoelig liggen om te behandelen, omdat het kabinet zijn ontslag heeft aangeboden. Pas na de beëdiging van het nieuwe kabinet zal weer volop met deze onderwerpen aan de slag worden gegaan. Hoewel ministers en staatssecretarissen hopen dat hun plannen zo min mogelijk vertraging oplopen, zal uitstel op tal van onderwerpen "onvermijdelijk" zijn, waarschuwde demissionair premier Mark Rutte eerder al. Zo zal het pakket aan maatregelen voor de landbouw mogelijk langer op zich laten wachten.

Als een kabinet ontslag heeft aangeboden, is het namelijk demissionair. In de regel houdt het zich dan alleen met lopende zaken bezig en wordt geen nieuw beleid aangekondigd. Dit terwijl kabinet-Rutte IV juist bekend stond om zijn grote ambities om allerlei hervormingen door te voeren. Sommige zaken gaan wel door, om het land draaiende te houden. Het vorige kabinet stapte in januari 2021 op, en bleef bijna een jaar lang demissionair, voor een deel tijdens de coronacrisis. Coronamaatregelen kon het kabinet toen wel gewoon nemen.

Rutte zelf noemde specifiek de steun aan Oekraïne, en de afhandeling van het toeslagenschandaal en de aardbevingsproblematiek in Groningen als dossiers die niet gehinderd mogen worden door de kabinetsval. Wanneer de nieuwe verkiezingen zijn is nog niet zeker, de verwachting is dat deze in november worden gehouden. Daarna moet er een nieuw kabinet gevormd worden. Dit kan vele maanden duren. (ANP)