Kamer speekt zich uit tegen komst IS-vrouwen én PVV-aantijgingen

Slechts een half uur na aanvang gaat het debat over de terugkeer van Syriëgangster Ilham B. al heel ergens anders over. Kamerleden beklagen zich over de felle toon van PVV’er Gidi Markuszower richting minister Sigrid Kaag en roepen waarnemend voorzitter en partijgenoot Martin Bosma op om in te grijpen. Als Bosma bij het standpunt blijft dat “Kamerleden het recht hebben om dergelijke woorden te gebruiken in het parlement”, trekt GroenLinks zich terug uit het debat. “Ik ga niet verder met dit debat met een voorzitter die niet ingrijpt”, aldus GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet die ook een klacht heeft ingediend bij het presidium.

“Van mevrouw Kaag weten we allemaal dat ze heel graag terroristen om zich heen heeft. Dat weten we toch?” Het zijn woorden van de PVV’er Markuszower op kritiek komen te staan. “Ach schei uit”, begint Tunahan Kuzu van Denk. Om zijn beklag later aan voorzitter Bosma te richten. “Ik wend me tot u! Ik vraag me af of u als onafhankelijke voorzitter van deze Kamer de woorden goedkeurt die de heer Markuszower gebruikt over deze minister?” Daarna volgen D66, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA en CDA met hun verzoek richting de voorzitter. Als ook SP, VVD, SGP en JA21 benadrukken dat het debat “op de inhoud” moet worden gevoerd, spreekt voor het eerst een meerderheid zich uit tegen de aantijgingen van de PVV richting de demissionaire minister van buitenlandse zaken.

Barmhartigheid

Ook als de rust is wedergekeerd, blijft het een debat van harde woorden. Nu in de richting van IS-vrouwen die naar Nederland willen terugkeren. “Ik wil dat die mensen dáár blijven, ik wil dat het Nederlanderschap hun wordt afgenomen”, zegt VVD’er Ingrid Michon-Derkzen die ook een motie indient voor minimumstraffen voor teruggekeerde Syriëgangers. “Het is het begin van veel meer, ze staan te trappelen, lijkt het”, zegt Eerdmans van JA21. En op de vraag waarom de SGP er niet voor voelt de kinderen van deze IS-vrouwen naar Nederland te halen, antwoordt fractieleider Kees van der Staaij: “We moeten oppassen dat barmhartigheid tegenover de wolven wreedheid tegenover de schapen wordt.” Compassie voor de IS-vrouwen is er nauwelijks, de meeste partijen zien het liefst dat ze buiten Nederland worden berecht.

Maar het kabinet blijft erbij: Ilham B. naar Nederland halen was juist van belang voor de rechtsvervolging. Was de 27-jarige vrouw uit Gouda in een Noord-Syrische detentiekamp gebleven, dan zou de rechter haar vervolging beëindigen. Het was ook de rechter die het kabinet had verzocht B. naar Nederland te halen. “De zandloper begon leeg te raken bij de Nederlandse strafrechter. Die straffeloosheid zou je als maatschappij niet moeten willen dragen”, licht Ferd Grapperhaus, minister van justitie, toe.

Consistent kabinetsbeleid

Anders dan de voorkeur van de meeste partijen volgt het kabinet de gedachte van de AIVD en de Nationale Coördinator Terrorisme Bestrijding dat het voor de nationale veiligheid beter is om IS-vrouwen naar Nederland te halen. Slaan ze op de vlucht of verdwijnen ze van de radar, dan loopt Nederland mogelijk meer risico, aldus de overheidsdiensten. Dat het kabinet daarin meegaat, is geen plotselinge draai, laat Grapperhaus doorschemeren, die het twee jaar terug nog onwenselijk noemde dat Turkije IS-vrouwen op het vliegtuig naar Nederland zette. Het is juist een consistent kabinetsbeleid. De regels om op verzoek van de rechter een verdachte naar Nederland te halen, zijn al vanaf het begin hetzelfde, zegt hij. “Nederland zou kunnen zeggen: “Weet je, we doen het gewoon niet. (...) Maar echt, voorzitter, wij kunnen het ons voor onze veiligheid niet veroorloven dat wij niks doen.”

