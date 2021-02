Kamer roept regering op om volmondig Armeense genocide te erkennen

De ChristenUnie dient dinsdag/vandaag een motie in met deze oproep, die brede steun krijgt in de Tweede Kamer. Opvallende afwezige is de grootste regeringspartij VVD. Ook Denk steunt de motie niet, deze partij volgde eerder de lijn van Turkije, dat niet wil spreken van volkerenmoord. Het Nederlandse kabinet spreekt tot nu toe van ‘de kwestie van de Armeense genocide’ in plaats van een volmondig ‘Armeense genocide’. Ook in de VS is tot nu toe deze laatste officiële stap niet genomen, ondanks resoluties in het Amerikaans Congres en de Senaat.

Van 1915 tot 1917 werden in de nadagen van het Ottomaanse rijk honderdduizenden Armeniërs vermoord. Berekeningen van het aantal slachtoffers door historici lopen uiteen van 600.000 tot anderhalf miljoen mensen. Ook andere christelijke bevolkingsgroepen en Arabieren uit het huidige Syrië werden slachtoffer van de massamoorden en hongersnoden die volgden.

‘Die schroom is absurd’

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind: “Zo’n anderhalf miljoen Armeniërs zijn er vermoord, naast ook nog andere christelijke minderheden zoals Arameeërs, Assyriërs en Pontische Grieken. Een volkerenmoord, die de Nederlandse regering nog steeds niet als zodanig erkent. Die schroom is absurd.”

De weg naar erkenning zorgde de afgelopen jaren in Nederland voor spanningen in de relatie met Turkije. In 2018 erkende de Tweede Kamer pas de Armeense genocide, en deed toen een oproep aan de regering om de jaarlijkse herdenking in Armenië bij te wonen.

Relaties met Turkije waren toen al een jaar onder het vriespunt

Uiteindelijk stuurde het kabinet de staatssecretaris van financiën, Menno Snel, een keus die duidelijk bedoeld was om wél een gebaar te maken, maar toch de Turkse regering diplomatiek niet teveel voor het hoofd te stoten. De relaties met Turkije waren toen al een jaar onder vriespunt, sinds Nederland in 2017 twee Turkse ministers verbood om hier campagne te voeren onder Turkse Nederlanders.

In 2004 nam de Kamer - ook op voordracht van de ChristenUnie – een motie aan die de regering opdroeg de erkenning van de Armeense genocide bij Turkije ‘onder de aandacht te brengen’. Toen was de Europese Unie net begonnen met de onderhandelingen over toetreding van Turkije.

