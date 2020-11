Kamer rekent keihard af met Azarkan om zijn verdediging van de profeetpetitie: ‘Dit is ziek’

De petitie werd vlak na de moordaanslag op de Parijse leraar Samuel Paty opgesteld en is online door meer dan 120.000 mensen uit de moslimgemeenschap ondertekend.

Azarkan noemt de timing van de petitie ‘ongelukkig’, maar zegt over de inhoud dat hij zich ‘erin gaat verdiepen’. “Voorop gesteld: we veroordelen geweld. Maar de indieners van deze petitie volgen democratische spelregels. Dan moeten we ze niet afserveren op de vorm.” Het Denk-Kamerlid haalt aan dat het verbod op godslastering weliswaar in 2014 in Nederland is verdwenen, maar dat partijen als SGP en ChristenUnie hier destijds fel op tegen waren.

Dat wekt de woede van andere Kamerleden. “U zegt eigenlijk, de moordenaar van Paty had een punt”, aldus ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. “Dit was het slechtste moment voor zo’n petitie, dit was ziek”, schreeuwt CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg boven Azarkan uit. Een withete Attje Kuiken (PvdA) stampt weg van de interruptiemicrofoon uit boosheid over de ‘gespeelde naïviteit’ van Azarkan. Segers: “Ik ben oprecht teleurgesteld. U begon goed maar nu maakt u omtrekkende bewegingen. Dit was het moment op pal te staan voor vrijheid, ook die van u en vooral van iedereen.”

‘Ik heb die petitie niet opgesteld, verdikkeme’

Volgens Azarkan worden hem woorden in de mond gelegd. “Ik heb die petitie niet opgesteld, verdikkeme. Ik ben schoolbestuurder geweest en ik heb naast docenten gestaan. U hoort een ‘maar’ die er niet is.”

Even tevoren leek Azarkan nog begrip te krijgen voor zijn klacht dat hij als Kamerlid altijd wordt aangesproken op daden van ‘verkeerde moslims’ of dat alleen zijn partij wordt gevraagd daar iets tegen te doen. Met PvdA’er Kuiken is hij het eens dat strafbare zaken in islamitisch weekendonderwijs aangepakt moeten worden en met SP’er Kwint wil hij samen nadenken over ‘een lesbrief’.

Volgens Azarkan zijn moslims al twintig jaar kop van Jut en worden hun rechten beetje bij beetje ingeperkt. De vrijheid van meningsuiting wordt in zijn woorden ‘misbruikt om hen het zwijgen op te leggen’. “Beschouw ons als onderdeel van een gemeenschappelijke strijd tegen terreur. Ook zij willen kinderen een goede opvoeding geven, voor hun ouders zorgen en zijn samen tegen corona. Laten we ons niet verdelen want dat is wat terroristen willen.”

Dat laatste snijdt ook premier Rutte aan het eind van het debat nogmaals aan. Extremen benadrukken helpen het debat niet vooruit, zegt hij. De islam als geheel is niet het probleem, noch ‘de immigratie’ volgens de premier, en daarom is het zaak precies te formuleren. Hij herhaalde zijn eerdere stelling dat zonder volledige, onbelemmerde vrijheid de vooruitgang stokt.

