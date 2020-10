Kamer overweegt stembureaus eerder te openen

De landelijke politiek denkt na over de mogelijkheden om een aantal stembureaus voor verkiezingen van de Tweede Kamer al eerder te openen dan woensdag 21 maart. Het biedt kiezers die vrezen voor besmetting met het coronavirus de mogelijkheid om drukte te mijden. D66 en PvdA menen dat de stembussen al twee weken van tevoren gereed moeten staan. Het CDA vindt één of twee dagen realistischer, maar onderschrijft het idee om de kiezer iets meer tijd te gunnen.

In de Volkskrant schrijven de Kamerleden Jan Paternotte (D66) en Attje Kuiken (PvdA) dat vroeg stemmen rijen bij de stembussen voorkomt. “Het belangrijkste is dat we de verkiezingen veilig maken”, stellen zij. Spreiding van de kiezers over meer dagen wendt het gevaar af dat mensen thuis blijven en kan er zelfs toe leiden dat de opkomst hoger wordt: “Een feest voor de democratie”.

In een aantal andere landen kan ook eerder dan de officiële verkiezingsdag worden gestemd. D66 en PvdA verwijzen naar Nieuw-Zeeland waar volgende week verkiezingen zijn, maar waar nu al een keuze kan worden gemaakt. Ook bij de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten, op 3 november, kan nu al worden gestemd, geven zij aan.

Ook nadelen

De VVD onderschrijft het doel dat D66 en PvdA willen bereiken. “Ook in corona-tijd moet stemmen veilig en laagdrempelig zijn. Een hoge opkomst is goed voor de democratie”, zegt Tobias van Gent (VVD). “Maar ik zie ook nadelen. De kans bestaat dat we een week van tevoren al voorlopige uitslagen krijgen. Is dat wenselijk? We moeten ook nadenken over wat dit betekent voor de campagne. Die gaat vaak naar een climax als de dag van de verkiezingen dichterbij komt. Het idee is goed, maar we moeten er verder over praten.”

“Het is goed om te bekijken of wij drukte kunnen voorkomen, maar dit is een fors experiment”, zegt Harry van de Molen (CDA). “Ik zou eerder willen overwegen om de stembussen één of twee dagen eerder te openen. Het is nu al lastig om voor één dag locaties te vinden waar de veiligheid door corona niet in gevaar komt. Er is ook een tekort aan vrijwilligers. Vraag niet het onmogelijke van gemeenten’, meent de CDA’er.

Lees ook:

Minister Ollongren: De verkiezingen gaan door, ook als er nog corona heerst

Ook als in het voorjaar nog steeds coronamaatregelen gelden, gaan de Tweede Kamerverkiezingen van 17 maart 2021 gewoon door, schrijft minister van binnenlandse zaken Kasja Ollongren aan de Tweede Kamer.