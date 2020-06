Kamer ontevreden over de hulp aan gedupeerden toeslagenaffaire

De Tweede Kamer is niet tevreden over de plannen waarmee staatssecretaris Alexandra van Huffelen de ouders wil helpen die hard zijn geraakt door de kinderopvangaffaire. Het Kamerdebat hierover werd woensdagavond afgebroken: de staatssecretaris van financiën moet nu eerst haar wetsvoorstel aanpassen.

Van Huffelen is sinds begin dit jaar verantwoordelijk voor het oplossen van het toeslagendebacle. Ze verkondigt herhaaldelijk dat ze recht wil doen aan alle getroffen ouders en dat de ‘jacht op fraudeurs vreselijk uit de hand is gelopen’. “We zullen ruimhartig kijken naar de financiële vergoeding waar ouders recht op hebben", sprak de staatssecretaris woensdagavond.

Een zelfgetrokken rode kaart

Er ligt een wetsvoorstel dat de compensatie voor de gedupeerden moet regelen. Maar ondanks de beloftes van de staatssecretaris bestaan er in de Kamer grote twijfels bij de plannen. SP’er Renske Leijten snapt niet dat de Belastingdienst zelf beoordeelt of er fouten zijn gemaakt waardoor ouders recht hebben op compensatie. “Dat vind ik kwetsbaar in deze wet”, zei Leijten woensdagavond. “Dus de Belastingdienst moet van zichzelf zeggen: ‘Hallo, ik geef mijzelf een rode kaart’!” Bart Snels (GroenLinks) vreest dat ouders ‘een juridisch gevecht moeten leveren’ om hun gelijk te halen, in de wetenschap dat zij al jarenlang in procedures met de fiscus zijn verwikkeld.

Ook binnen de coalitie bestaat onvrede over het wetsvoorstel van het kabinet. CDA’er Pieter Omtzigt vindt dat moeten worden vastgelegd dat iedere beslissing van de fiscus moet worden gemotiveerd met alle onderliggende documenten. “Ik vind dat de ouder dan het recht heeft om het besluit van de Belastingdienst te zien”, zei Omtzigt. “Dat klinkt misschien allemaal heel bureaucratisch, maar de ouders zullen dit begrijpen. We kunnen het maar één keer goed doen.”

Ruimhartige compensatie

Een grote groep gedupeerden is de afgelopen jaren in de problemen geraakt vanwege de beschuldiging ‘opzet’ of ‘grove schuld’. Zij kregen dit stempel van de fiscus vanwege vermeende overtredingen. In veel gevallen blijkt die beschuldiging onterecht. Ouders hebben wel uitgekeerde toeslagen moeten terugbetalen. Niet zelden leidde dat tot grote financiële problemen.

De Kamer wil harde garanties dat deze hele groep ruimhartig wordt gecompenseerd door het kabinet. Diverse Kamerleden vrezen dat deze gedupeerden niet genoeg hebben aan het predicaat ‘opzet’ of ‘grove schuld’, maar vervolgens ook moeten aantonen dat ze in een ‘schrijnende situatie’ zijn beland. Leijten: “Wat is schrijnend? Moet er een huwelijk kapot zijn gegaan? Moet er een huisuitzetting zijn geweest? Moet de carrière zijn afgesneden? Moet er een zware depressie zijn geweest met zelfs denken aan het einde?” Omtzigt snapt niet dat het “eenvoudige feit dat je onterecht aangemeld wordt als fraudeur niet voldoende is” voor een ruimhartige compensatie.

Van Huffelen zal de Kamer op deze punten tegemoet moeten komen. Het debat werd woensdagavond afgebroken, formeel vanwege het late tijdstip. Maar de belangrijkste reden is dat het de staatssecretaris tijd geeft om het wetsvoorstel aan te passen. Ze hoopt dat de Kamer volgende week alsnog akkoord zal gaan met de (verbeterde) compensatieplannen.

