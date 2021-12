Kamer mist coronastrategie voor de lange termijn

Vijfenveertig coronadebatten voerde het kabinet-Rutte III met de Tweede Kamer. Half januari volgt zo goed als zeker het eerste met Rutte IV. Met daarin dezelfde premier, maar zonder Hugo de Jonge als coronaminister. Demissionair premier Mark Rutte benoemt het in een bijzin: “Dat zal dan de nieuwe minister zijn, wie dat ook is”.

De Jonge, die dinsdag als vanouds energiek de Kamer te woord staat, permitteert zich kort een snerende terugblik: “Het is niet zelden voorgekomen dat we hier twaalf uur bij elkaar gezeten hebben. Zijn we toen elke keer naar huis gegaan met het idee: wat hebben we met zijn allen het kabinet goed gecontroleerd?”

‘Ons land mist een stip op de horizon’

Ook de Kamer snakt naar een andere dynamiek in de debatten met het kabinet. De hoop is dat het nieuwe kabinet uit de al twee jaar bijna permanent voortdurende crisisstand schiet. GroenLinks-Kamerlid Lisa Westerveld: “Ons land mist een stip op de horizon. Al sinds de eerste uitbraak hollen we achter de crisis aan.” Zoals Nederland afgelopen weekend wéér in lockdown moest.

Vergelijkbare kritiek klinkt bij coalitiepartijen. D66-Kamerlid Jan Paternotte vindt dat het kabinet eerder werk had moeten maken van goede ventilatie op scholen. Ook verwacht hij dat het kabinet spoedig meer kan doen met de coronatoegangsbewijzen en 2G. Daarvoor moet de Kamer zelf eerst de recent ingediende wetsvoorstellen behandelen.

Niet-essentiële winkels op Schiphol dicht

Op andere kritiek van D66, en onder meer de Partij voor de Dieren, reageert het kabinet in ieder geval snel. Premier Rutte kondigt aan dat de niet-essentiële winkels op luchthaven Schiphol woensdag zullen sluiten. De Kamer, en personeel op de luchthaven, vond het onbegrijpelijk dat je op de luchthaven nog kleding of juwelen kan kopen, terwijl dit in de rest van het land onmogelijk is.

De oppositie is ondertussen sceptisch wat een nieuw kabinet echt anders gaat doen in de coronabestrijding. De linkse partijen zijn teleurgesteld omdat corona in het regeerakkoord niet bepaald een grote rol heeft. PvdA-Kamerlid Attje Kuiken had ook een veel uitgebreidere strategie voor de lange termijn verwacht.

Onterechte kritiek, vindt Rutte. Het nieuwe kabinet trekt onder meer 300 miljoen euro uit voor ‘pandemische paraatheid’. Dat geld moet het mogelijk maken om ic’s op te schalen en om covidzorg te concentreren in een beperkt aantal ziekenhuizen. Plannen die Rutte III ook al had aangekondigd. De voornemens zullen de komende tijd uitgewerkt moeten worden. Dat nu al in detail uitwerken, merkt Rutte op, zou botsen met de roep om een opener bestuurscultuur, waarin de Kamer een grotere rol voor zichzelf opeist.

Minder dan 10.000 besmettingen Voor het eerst sinds 3 november zijn er in een dag tijd minder dan 10.000 nieuwe coronagevallen gemeld. Dinsdag telde het RIVM 9450 nieuwe positieve testen. Ook de weekcijfers die het RIVM dinsdag publiceerde laten een daling zien; met bijna 19 procent. Het aantal coronapatiënten op de verpleegafdelingen van de ziekenhuizen daalde naar 1754 coronapatiënten, 61 minder dan een etmaal geleden. Op de ic’s liggen nu 595 ernstig zieke mensen met Covid-19, één patiënt minder dan maandag.

