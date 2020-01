Kamer kritisch over plan opsplitsing Belastingdienst

De Tweede Kamer is kritisch over de plannen van minister van financiën Wopke Hoekstra met de Belastingdienst. Zijn idee om de afdeling toeslagen en de douane af te zonderen valt niet in goede aarde. “Dit is een groot risico”, meent ChristenUnie-Kamerlid Eppo Bruins. “Is dit het ei van Columbus? Mogen wij eerst een plan van aanpak”, vroeg VVD-Kamerlid Helma Lodders.

De Kamer debatteerde gisteren tot laat in de avond met Hoekstra en premier Mark Rutte over de Belastingdienst. Hoekstra nam het roer tijdelijk in handen na het aftreden van staatssecretaris Menno Snel van financiën vanwege het echec met de kinderopvangtoeslag. D66 is bezig met het zoeken van twee staatssecretarissen, opvolgers voor Snel. Eén daarvan moet getroffen ouders duidelijkheid bieden en schadevergoeding betalen, en moet ook een plan ontwikkelen om het toeslagensysteem te vervangen door een beter stelsel.

Vrijwel de hele Kamer vindt dat Hoekstra overhaast te werk gaat bij het ontvlechten van de Belastingdienst. Het afzonderen van de douane is geen probleem, maar het weghalen van de afdeling toeslagen is lastig omdat onder meer ICT-systemen aan elkaar hangen. “Mogen wij een risico­analyse?”, zei CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. De afgelopen jaren ging veel mis bij de Belastingdienst en de organisatie extra overhoop halen kan tot meer ellende leiden, meent een groot deel van de Kamer.

Hoekstra meent dat afzondering van de afdeling toeslagen noodzakelijk is om te voorkomen dat de rest van de Belastingdienst te weinig aandacht krijgt. Hij wees erop dat de staatssecretaris en hijzelf de afgelopen maanden met bijna niks anders bezig waren dan de toeslagenaffaire. “De rest van de Belastingdienst is de kransslagader van de overheid. Die moet beter functioneren en heeft aandacht nodig.”

Rutte en Hoekstra kregen complimenten van de Kamer voor hun ontmoeting maandag met gedupeerde ouders. Zij boden daar opnieuw excuses aan voor wat er mis is gegaan in de toeslagenaffaire. Honderden en waarschijnlijk duizenden ouders werden ten onrechte als fraudeur bestempeld en moesten vaak tienduizenden ­euro’s kinderopvangtoeslag terugbetalen. Rutte zei tegen de Kamer dat de overheid ervan moet leren: “Je zou wensen dat in het vervolg sneller naar boven komt dat er iets niet goed gaat.”

Er moet zo snel mogelijk een oplossing komen voor gedupeerde ouders, zei de minister. Bijna driehonderd hebben inmiddels een voorschot gekregen, maar er kunnen uiteindelijk duizenden gedupeerde ouders zijn, verklaarde hij. Waarschijnlijk volgende week rapporteert de Commissie Donner daarover. Hoekstra: “Het is lastig. Er zijn complete dossiers. Overal moeten stukken vandaan komen en die moeten worden beoordeeld zodat ze begrijpelijk zijn. Dat is heel veel werk.” Hij beloofde alles op alles te zetten. “Het lelijkste vind ik het doen van een belofte die ik niet kan nakomen. Ik wil iedere dag op mijn bureau een rapportage van ­ambtenaren hoe we ervoor staan.”

