Kamer kritisch over minister Yesilgöz bij debat over beveiligingsfouten Marengo-proces

Loodzwaar, beladen en pijnlijk. Dat zijn de woorden die de Tweede Kamer gebruikte tijdens het debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid (OvV) naar aanleiding van de moorden op de broer van kroongetuige Nabil B., zijn advocaat Derk Wiersum en Peter R. de Vries. Het rapport trekt keiharde conclusies over de beveiligingsfouten die zijn gemaakt rondom deze personen.

De Kamer sloot zich aan bij de conclusies die in het rapport uit maart werden getrokken. D66-Kamerlid Joost Sneller vond dat de drie slachtoffers er kwamen door “een overheid die faalde”. PVV’er Lilian Helder sprak van “onvergeeflijke fouten”. Minister van justitie en veiligheid Dilan Yesilgöz werd dan ook meermaals aangespoord tot zelfreflectie. Ook Yesilgöz kon er niet omheen: “Er zijn grote fouten gemaakt”.

De omgang met kroongetuigen en personen die zich in het stelsel Bewaken en Beveiligen bevinden, zoals journalisten en advocaten, is volgens Yesilgöz sinds de moorden al verbeterd. Zo is de gegevensuitwisseling, waar het volgens de OvV aan schortte, al verbeterd. Dit proces is nog niet voltooid, volgens Yesilgöz: “We zitten in een transitieperiode”.

Kroongetuigeregeling

De Kamer sprak tijdens het debat uitgebreid over de kroongetuigeregeling. Met behulp van deze regeling kunnen criminelen strafvermindering en bescherming krijgen in ruil voor belastende verklaringen. Nabil B. is zo’n kroongetuige in het Marengo-proces rondom drugscrimineel Ridouan Taghi.

Eerder kondigde minister Yesilgöz aan dat ze de kroongetuigeregeling juist wil verbreden om zo meer kroongetuigen te kunnen werven. Ze wil onder meer dat het mogelijk wordt om strafkorting van de gehele straf te verlenen aan kroongetuigen, als de verdachte een straf van maximaal zes jaar boven het hoofd hangt. Nu bedraagt de korting nog de helft van de gevangenisstraf in alle gevallen.

De OvV raadt juist aan om voorlopig alleen kroongetuigedeals te sluiten als de veiligheid van de kroongetuige gegarandeerd kan worden. Ook vrijwel de gehele Tweede Kamer zit op deze lijn. Alleen VVD’er Ingrid Michon is voor een snelle verbreding van de regeling.

Excuses aan de nabestaanden

Naar aanleiding van het rapport maakte Yesilgöz excuses aan de nabestaanden van de slachtoffers. De Kamer was kritisch over de eerste reactie van de minister, omdat die te laat was, terwijl andere betrokken partijen zoals het OM wel snel reageerden. Yesilgöz zegt dat haar reactie lang duurde omdat ze “de conclusies van het rapport eerst tot zich wilde nemen”.

Het debat stond nog meer op scherp door onthullingen van onderzoeksplatform Follow the Money op donderdag over nieuwe fouten bij het Openbaar Ministerie. Het OM deelde per ongeluk een recente locatie van een kroongetuige met een verdachte. De Kamer was verbolgen over dit nieuws. Volgens Songül Mutluer (PvdA) legt het nieuws bloot dat fouten bij het OM “geen incidenten zijn maar een patroon”.

Yesilgöz toonde begrip voor de kritische vragen over de nieuwe fouten van het OM en zei: “Deze informatie had sowieso niet gedeeld mogen worden”.

Lees ook:

Hoe moet het verder met de kroongetuige? ‘Het maakt de opsporing lui’

De inzet van de kroongetuige ligt onder vuur, terwijl het een cruciaal wapen is in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. Waarom de criminele getuige al jarenlang tot discussie leidt. ‘Het is geen wondermiddel.’