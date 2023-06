Kamer hoort nog altijd harde kritiek op wet die asielzoekers moet spreiden

Gemeenten, provincies, de Veiligheidsregio’s en verschillende organisaties die te maken hebben met de opvang van asielzoekers blijven kritisch op de spreidingswet die asielzoekers beter over het land moet verdelen. De vorige week gepresenteerde uitwerking van de spreidingswet heeft hun zorgen niet weggenomen.

Dat bleek donderdag tijdens een gesprek in de Tweede Kamer met de mede-overheden en organisaties als het Centraal orgaan opvang asielzoekers (Coa) en de Adviesraad Migratie. Allemaal drukken zij de Tweede Kamer op het hart de wet aan te passen.

Slapen in paviljoens

De spreidingswet van staatssecretaris Eric van der Burg is hard nodig, daarover is iedereen het eens. De verwachting is dat er komende zomer opnieuw grote problemen zullen ontstaan bij het aanmeldcentrum van de IND in Ter Apel. Recent zei premier Rutte dat hij niet kan garanderen dat er niet opnieuw mensen in het gras zullen moeten slapen.

Wat dat betekent voor die gemeente, wordt duidelijk als burgemeester Jan Velema van Westerwolde (waar Ter Apel onder valt) plaatsneemt in de Kamer. Hij benoemt hoe hij al drie jaar lang vraagt om meer hulp van collega-burgemeesters. Hulp die uiteindelijk onvoldoende komt.

Niet voor het eerst raakt hij geëmotioneerd als hij spreekt over de honderden mensen die al in het najaar van 2021 in slechte en vieze paviljoens moesten slapen.

‘Complex en onuitvoerbaar’

Maar over de uitvoerbaarheid van de spreidingswet zijn al lang grote zorgen. De wet is volgens mede-overheden en organisaties in de asielketen veel te complex en misschien zelfs onuitvoerbaar. Ook de Raad van State had er forse kritiek op.

Dat die zorgen niet zijn weggenomen, zorgt duidelijk voor irritatie. “U kunt wel een wet maken. Maar wij zitten er mee”, houdt Jan de Reus, sprekend namens de provincies, de Kamer voor. “We zien te veel wetten die niet goed zijn. Daar worden wij dan mee geconfronteerd. En dan zeg ik het even heel onparlementair: daar passen wij voor.”

Perverse prikkel

De grootste zorgen zijn er over het beloningssysteem. Alle gesprekspartners vrezen dat de bonus voor gemeenten die vrijwillig plekken aanbieden voor asielzoekers, zal werken als een perverse prikkel.

In de wet staat nu dat gemeenten in twee ronden bedden kunnen aanbieden. Eerst voor een bonus van 2500 euro per bed, dan voor 1500 euro. Als dat niet voldoende oplevert, kan de staatssecretaris gemeenten gaan verplichten.

De gemeenten en provincies hebben een gezamenlijk alternatief. Zij stellen voor om meteen in de eerste ronde de definitieve opgave per gemeente en per provincie te geven. Wat er daarna nog aan bedden nodig is, moet verdeeld worden over de gemeenten die niet van zich hebben laten horen.

“Wij hebben een hartstikke goed voorstel gedaan. Neem dat gewoon naadloos over en dan is het klaar”, zei Jetta Klijnsma van de Kring van commissarissen van de Koning daarover.

Een wankel compromis

De kans dat dat gebeurt, is klein. De huidige wet is een wankel compromis tussen vier coalitiepartijen die heel verschillend denken over asiel en migratie. Het is, zei verantwoordelijk staatssecretaris Eric van der Burg al eerder, deze wet of geen wet.

Wat is het risico, vroeg Anne-Marijke Podt van coalitiepartij D66 dus, als we deze wet zo invoeren als die nu is? In antwoord daarop moest Henri Lenferink van het Veiligheidsberaad erkennen dat geen wet, nog altijd erger zou zijn dan deze wet.

