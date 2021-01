Kamer heeft spijt: ‘We hebben boter op ons hoofd’

“Ook mijn fractie treft blaam”, zei D66-fractievoorzitter Rob Jetten. “Zet de verwarming maar niet te hard. Dan druipt de boter van ons hoofd”, sprak VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff.

De Tweede Kamer debatteerde dinsdag over het aftreden van het kabinet naar aanleiding van de toeslagenaffaire. De parlementaire ondervragingscommissie-Van Dam concludeerde in het eindrapport dat ouders ‘ongekend onrecht’ is aangedaan en bekritiseert de rol die het kabinet, ambtenaren en rechters daarbij hebben gespeeld. Het onderzoeken van de rol van de Tweede Kamer hoorde niet bij de opdracht van de commissie, maar de commissie moedigt Kamerleden wel aan om in de spiegel te kijken.

Onder meer VVD en D66 boden excuses aan voor hun aandeel bij het maken van te strenge fraudewetgeving die ellende voor ouders veroorzaakte. Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie, sprak over het falen van het parlement. “De affaire is in de Tweede Kamer begonnen. We moeten beter naar adviezen luisteren. We moeten serieus kijken hoe wetten in de praktijk uitpakken en meer oog hebben voor de menselijke maat.” De PvdA stak ook de hand in eigen boezem. Dat gebeurde vorige week, toen partijleider Lodewijk Asscher aftrad vanwege zijn betrokkenheid bij de affaire.

Eenzijdige focus

PVV-fractievoorzitter Geert Wilders voelt niets voor bezinning. “Wie zelfreflectie wil, moet naar de psycholoog.” Tegen Jetten, die hem verweet dat de PVV tegen de pogingen stemde om de fraudewetgeving te versoepelen, brieste hij: “Zelfreflectie? De boom in!”

De VVD kreeg in het debat het verwijt dat te veel is bezuinigd op de sociale advocatuur, zodat burgers die zich benadeeld voelen hun recht niet meer zouden kunnen halen. Dijkhoff ontkent dat: “Er moet rechtsbijstand zijn voor mensen die dat zelf niet kunnen betalen.”

Wel gaf Dijkhoff toe dat de VVD ‘eenzijdig de focus heeft gelegd op fraudebestrijding’. “Er werd gezegd: behandel iemand maar als fraudeur tot het tegendeel is bewezen. Dat was de mindset. VVD-staatssecretaris Frans Weekers was het daarmee eens in 2013 en zei dat de goeden lijden onder de kwaden. We hadden beter moeten kijken, meer afstand moeten nemen.”

De VVD bepleit een extern onderzoek naar het functioneren van de Tweede Kamer. Het CDA hoopt dat de Kamer onafhankelijker van regeerakkoorden en het kabinet gaat opereren, en meer tijd neemt voor de beoordeling van wetten. CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt erkent dat de Kamer tekortschoot en betoogde dat het bij ‘de kliek in Den Haag’ ontbreekt aan een juiste balans tussen macht (kabinet) en tegenmacht (het parlement).

