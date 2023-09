Kamer geeft groen licht (met oranje gloed) voor gevoelig landbouwbeleid

Het moest juist het jaar worden waarin er geoogst zou worden. Eindelijk stond de stikstofaanpak in de steigers, kwamen er regelingen voor piekbelasters en werkte het kabinet zélf aan een toekomstvisie voor de boerensector. Na een lange periode van politieke tegenstand, boerenprotesten en boze brieven uit Brussel, leek het tij gekeerd.

Toen viel het kabinet.

Wég met al die ambitieuze plannen? Tweede Kamerleden zeiden afgelopen dagen: nee hoor, wat óns betreft niet. Zelfs de meest explosieve dossiers werden niet controversieel verklaard, en hoeven dus niet te wachten op een volgend kabinet. “Daar ben ik ontzettend blij mee”, zei een dankbare minister Christianne van der Wal (natuur en stikstof) donderdag in een Kamerdebat.

2030 van tafel

Wie beter kijkt, ziet in dat groene licht een oranje gloed. Neem bijvoorbeeld de veelbesproken stikstofwet die Van der Wal rond deze tijd had willen indienen. Daarin wordt de stikstofdeadline van 2035 naar 2030 gehaald. Over dat voornemen ontstond bij boerenorganisaties én in het parlement grote ophef – toen coalitiepartij CDA haar handen ervan aftrok, wankelde het kabinet.

Kan die wet nu gewoon doorgaan? Formeel dus wel, er liggen immers geen blokkades. Maar in de praktijk is een Kamermeerderheid verder weg dan ooit. Sterker nog: ook de VVD, de partij waarvoor minister Van der Wal nota bene hoog op de kandidatenlijst staat, heeft het voornemen inmiddels laten vallen.

De bewindsvrouw heeft inmiddels haar knopen geteld: ze trekt de wet in. “Gezien het speelveld en de politieke beladenheid denk ik niet dat het logisch is.”

Voorlopig geen visie

Ook de kabinetsvisie op de toekomst voor de landbouw lijkt opnieuw grote vertraging op te lopen. “Ik voel niet de ruimte om met een groot landbouwplan te komen en daar ook de financiële middelen voor te vragen”, zei minister Piet Adema (landbouw) donderdag. “Het is niet aan mij, in demissionaire toestand, om dat te doen.”

Tot zijn eigen verbazing kreeg Adema vervolgens de wind van voren. Kamerleden willen dat hij bepaalde plannen alsnog uitwerkt, bijvoorbeeld om boeren meer regie te geven bij de manier waarop ze stikstofdoelen halen.

Dat de Kamer het demissionaire kabinet tot spoed maant, is een unicum – doorgaans gebeurt na een kabinetsval het tegenovergestelde. Op de ministeries worden echter vraagtekens gezet bij de ruimhartige opstelling: is het voor de bühne? Gevreesd wordt dat het kabinet allemaal ambitieuze plannen mag indienen, om die vervolgens stuk voor stuk te zien sneuvelen in Kamerdebatten. Zeker met de verkiezingen in aankomst, stemmen partijen immers niet graag voor onpopulaire maatregelen.

Nog flink aan de bak

Ondanks hun demissionaire status, kunnen beide bewindslieden voorlopig niet achteroverleunen. Kamerleden willen dat minister Van der Wal sneller met regelingen komt voor piekbelasters: die kunnen nu vrijwillig stoppen, maar krijgen nog geen vergoeding voor andere manieren om schadelijke stikstofuitstoot terug te dringen.

Ook minister Adema moet nog flink aan de bak, onder meer bij Europese overleggen. Een Kamermeerderheid wil dat de bewindsman in Brussel tégen een voorstel stemt om onkruidverdelger glyfosaat opnieuw toe te staan. Veel boeren maken daar gebruik van, maar het middel is omstreden: volgens de wereldgezondheidsorganisatie zou het kankerverwekkend zijn.

Zware beschuldigingen

Daarnaast eisen Kamerleden opheldering van Adema over subsidiefraude door boeren. Sommige agrariërs kregen jarenlang subsidie voor méér landbouwgrond dan ze daadwerkelijk bezaten, bleek uit onderzoek van onder meer Trouw. Het landbouwministerie wist daarvan, maar zei desondanks tegen de Europese Commissie dat het wel meeviel.

Minister Adema zegt dat hij ‘kennis heeft genomen’ van het nieuws, maar wil nog niet inhoudelijk reageren. “De beschuldigingen die in de krant worden geuit zijn zwaar”, zei hij tegen verontwaardigde Kamerleden. “Dat vraagt om een zorgvuldige analyse. Ik wil eerst precies weten hoe het is gegaan.” Adema beloofde ‘binnen enkele weken’ met een reactie te komen.

