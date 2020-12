Kamer ergert zich: kerken en Schiphol open, maar scholen dicht

Dat de volledige lockdown onontkoombaar was, daar zijn de meeste partijen het wel over eens. Toch wringt de kabinetsaanpak voor veel fracties meer dan tijdens de eerste virusgolf. Vooral het sluiten van het basisonderwijs doet pijn.

“Ik stond voorop dit voorjaar om te zeggen: het primair onderwijs moet dicht”, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. “Maar als je ziet welke effecten dit heeft gehad, dan zijn we volgens mij allemaal geschrokken, en hebben we gedacht: dit nooit meer.” GroenLinks dringt er daarom met PvdA en D66 op aan om de basisscholen een week eerder te openen, dan de nu voorgenomen 18 januari. Ook de Partij voor de Dieren is het oneens met de schoolsluiting. PvdA-fractievoorzitter Lodewijk Asscher vraagt zich af waarom de kerken en moskeeën wél open blijven. “Is het grondrecht om naar de kerk te gaan belangrijker dan het grondrecht om naar school te gaan?”

Meer fracties zien inconsequenties. Zo staan de dichte scholen en winkels in schril contrast met luchthaven Schiphol, waar de afgelopen tijd vaak forse rijen stonden. De irritatie loopt dwars door oppositie- en coalitiepartijen. CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma: “Wat gaat het kabinet doen om deze scheefheid aan te pakken?”

Wat betreft de scholen zit er waarschijnlijk geen tegemoetkoming in, moet premier Mark Rutte de Kamer teleurstellen. Een besluit om basisscholen vervroegd te openen, moet begin januari genomen zijn, als nog niet duidelijk is welk effect nieuwjaar heeft op de besmettingscijfers. “Als echt alles meezit, wil ik er wel naar kijken, maar ik kan absoluut geen toezeggingen doen. Sowieso is het onderwijs de eerste sector die aan bod komt, als er weer versoepelingen mogelijk zijn.”

‘Wintersport is asociaal’

De ergernis die de Kamer voelt bij de rijen op Schiphol, zegt Rutte te delen. Vliegen is alleen toegestaan voor noodzakelijke reizen, herhaalt hij. “Als je de onbeschaamdheid hebt om op wintersport te gaan of te gaan vliegen naar landen waar je verder niets te zoeken hebt, dan is dat gewoon asociaal.” Hij zegt niet veel meer tegen ongewenst vliegen te kunnen doen dan het inzetten van het zwaarste middel: een vliegverbod. “Dat kun je nooit helemaal uitsluiten. Maar dat is een ongelooflijk drastische maatregel, die de hele burgerluchtvaart platlegt. Dan zouden we de enige zijn in de Europese Unie.”

Deze week werd bekend dat mensen die van buiten het Schengengebied naar Nederland willen reizen, een negatieve coronatest moeten overleggen. Dat wil het kabinet ook verplicht gaan stellen voor landen binnen de Schengenzone. Vanaf woensdag geldt voor alle landen in de wereld code oranje. Dat betekent dat alle landen die nog op geel stonden (let op: veiligheidsrisico’s) naar oranje (alleen noodzakelijke reizen) zijn gezet. Tot nu toe stonden alleen nog de Canarische Eilanden op geel, evenals de Nederlands Caribische eilanden Aruba en Bonaire.

Motie van wantrouwen

Opvallend is het verschil in opstelling van de uiterst-rechtse partijen. PVV-leider Geert Wilders zegt de meeste maatregelen te steunen, om de druk op de ziekenhuizen te verminderen. Wel vindt hij dat de sluiting van niet-essentiële winkels, net als de horecasluiting, veel te ver gaat. Hij verwijt premier Rutte dat die in voorgaande kabinetten te veel op de zorg bezuinigd heeft, waardoor de ziekenhuizen nu in de problemen zouden komen.

Forum voor Democratie plaatst zich geheel buiten de Haagse orde, en niet alleen doordat Thierry Baudet als enige fractievoorzitter afwezig is. Diens nieuwe fractiegenoot, oud-VVD’er Wybren van Haga bagatelliseert de schadelijkheid van het coronavirus en zegt dat het kabinet Nederland ‘moedwillig naar de filistijnen helpt’. Al voor het debat kondigde Forum een motie van wantrouwen aan.

Lees ook:

Mentaliteit en sfeer zijn anders dan tijdens eerste lockdown: ‘De veerkracht is minder’

De lockdown van nu is harder dan die van het voorjaar. Dat is geen garantie voor succes, want al kan er bijna niets meer, net als in de mislukte gedeeltelijke lockdown komt alles neer op het gedrag van Nederlanders. En de sfeer is nu anders dan in maart.