Kamer eist sneller en ruimer compensatie voor getroffen toeslagouders. ‘Ook zij zijn voor dood achtergelaten in de greppel’

De onterechte en mogelijk illegale fraudeaanpak van de Belastingdienst bij de kinderopvangtoeslag heeft jarenlang ouders gemangeld en het vertrouwen in de overheid zwaar ondermijnd. Van Huffelen en haar collega Vijlbrief deden onlangs een voor politieke begrippen unieke aangifte tegen de eigen Belastingdienst vanwege het vermoeden van ambtsmisdrijven.

Bij de Kamer leeft nog veel onvrede over de afhandeling richting de ouders, die volgens de staatssecretaris nog wel tot 2021 zal duren. Achtduizend van hen kregen afgelopen week een brief van de staatssecretaris dat zij alsnog geen recht hebben op volledige compensatie. Hun zaak zou niet vergelijkbaar zijn met de zogenoemde CAF-11-zaak, de ‘oerzaak’ waarin ouders onterecht van fraude werden beschuldigd en duizenden euro’s aan toeslag en boetes moesten terugbetalen. Zij kwamen op zwarte lijsten en kregen geen enkele mogelijkheid hun onschuld te bewijzen.

Boze Kamerleden

SP-Kamerlid Renske Leijten maakt zich hier erg boos over. Veel ouders hebben nog steeds niet hun dossier gekregen, ondanks beloftes van het kabinet, en als ze dit al hebben, staat er geen enkel bewijs in dat hun iets te verwijten valt. “Ook deze ouders zijn in elkaar gebeukt en voor dood achtergelaten in de greppel. En dan gaan we ze nu een brief sturen dat ze toch geen compensatie krijgen?” De SP wil daarom dat de bewijslast voor deze ouders wordt omgedraaid.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer trekt een vergelijking met het drama van de schadeafhandeling in Groningen. “Terwijl we bij het noodpakket aan coronamaatregelen zien dat de overheid het wél kan.”

Boos is de Kamer ook omdat ze zolang moet wachten op het onderzoek van de Autoriteit Persoonsgegevens naar etnisch profileren binnen de Belastingdienst. Jarenlang werden mensen met dubbele nationaliteit bij voorbaat als verdacht aangemerkt en op zwarte lijsten gezet. CDA-Kamerlid Pieter Omzigt verwijt Van Huffelen bovendien dat nog steeds niet alle stukken over de affaire op tijd en volledig bij de Kamer komen. “Dat trek ik niet langer. Misschien moet ik journalist worden”, aldus Omzigt, verwijzend naar de reeks onthullingen over de affaire.

Alles of niets

De compensatieregeling voor ouders is gebaseerd op het advies van de commissie-Donner en bestaat uit een extra 25 procent boven op alsnog uitgekeerde toeslagen met rente. Hiervoor komen alleen de ouders in aanmerking die onterecht van fraude zijn beschuldigd, ofwel slachtoffer zijn geworden van de ‘institutionele vooringenomenheid’ van de Belastingdienst, in de woorden van Donner.

Maar er is nog een veel grotere groep ouders die zwaar te lijden had onder het alles-of-nietskarakter van de wetgeving. Wie een foutje maakte of een document niet opstuurde, moest alle uitgekeerde toeslag terugbetalen. Soms van jaren terug. Dat leidde voor zo’n 20.000 ouders tot torenhoge schulden, faillissementen en ander persoonlijk leed. Deze ouders kregen door de weigerachtige houding van de Belastingdienst geen gelegenheid de fout te herstellen, sterker, die kregen ze soms niet eens te horen. GroenLinks-Kamerlid Bart Snel: “Ook die houding zou ik vooringenomen willen noemen”.

SP’er Leijten heeft in het debat zware kritiek op oud-minister Donner. Volgens haar rammelt zijn ‘drijfzandadvies’ van begin dit jaar en heeft de minister van staat en oud-vicevoorzitter van de Raad van State geen eigen onderzoek gedaan naar ouders die buiten de bekende groepszaken vielen.

Zorgen over hardvochtige wetswerking waren breed bekend

Onderzoekssite Follow the Money meldt woensdag bovendien dat het niet waar is dat slechts een klein groepje mensen jaren geleden wist hoe hard ouders werden getroffen, zoals Donner stelt in zijn onderzoek naar de toeslagenaffaire. Dat ging niet alleen om de keiharde en – mogelijk – illegale fraudeaanpak van de Belastingdienst, maar ook om de draconische uitwerking van de wet zelf. Die overigens zo streng was omdat mede de Tweede Kamer streng optreden tegen misbruik en fraude eiste.

Uit openbare documenten blijkt dat in het vorige kabinet-Rutte deze zorgen over de hardvochtige werking van de wet breed bekend waren. Donner zelf was bij de Raad van State betrokken bij een advies over een voorstel tot herziening van deze wet, maar vermeldde dit niet in zijn onderzoek. Het vorige kabinet slaagde er niet in de wet op dat punt definitief aan te passen.

Geen meerderheid voor parlementaire enquête

Vandaar dat in het Kamerdebat vandaag ook kritiek klinkt op ministers uit het vorige kabinet-Rutte, en dan met name toenmalig vice-premier en minister van sociale zaken Lodewijk Asscher (PvdA) en staatssecretaris Eric Wiebes (VVD), verantwoordelijk voor de Belastingdienst. In 2014 zond de Belastingdienst hun noodsignalen, en Asscher constateerde vele ‘schrijnende situaties’. Zo hadden 20.000 ouders in 2016 al ‘problematische schulden’ vanwege terugvorderingen. Pas in oktober vorig jaar verwees de Raad van State de alles-of-nietsregel uit de toeslagenwet naar de prullenbak als onrechtmatig.

Nu ligt ook deze wetswijziging op het bordje van Alexandra van Huffelen. Allereerst moet ze van de Kamer die twee andere grote problemen oplossen: genoegdoening voor de ouders en volledige helderheid verschaffen hoe het zover kon komen. Onder meer de SP wil voor dat laatste een parlementaire enquête, maar daar is vooralsnog geen meerderheid voor.

