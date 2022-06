Kamer debatteert weer vrijuit over medische ethiek

Minister Ernst Kuipers van volksgezondheid maakte het maar meteen duidelijk bij de eerste keer dat de Tweede Kamer debatteert over medische ethiek. Hij kan geen minister zijn met een ideologische bril.

Het kabinet heeft nu eenmaal geen ‘alomvattende’ visie op medische ethiek, onderstreepte Kuipers donderdag in de Tweede Kamer. “Wel willen wij naar alles zorgvuldig kijken, in een weging die bij dit soort onderwerpen nu eenmaal nooit af is.” Hij legde vooral de nadruk op het belang dat de discussie doorgaat, maar zonder als minister doelen uit te spreken.

De vier regeringspartijen denken onderling te verschillend over onderwerpen als abortus, euthanasie of embryowetgeving. Er is niet één gezamenlijke kabinetskoers. Veel zal de komende jaren juist afhangen van wat de Tweede Kamer voor ideeën heeft, aldus Kuipers.

“Een minister die echt luistert. Hou dat vast”, kreeg de D66-minister van GroenLinks complimenten voor de nieuwe stijl waarin het kabinet debatteert over medische ethiek. In de kabinetsformatie spraken VVD, D66, CDA en ChristenUnie af dat het onderwerp een vrije kwestie moet zijn. De regeringspartijen opereren de komende jaren niet als één blok.

Initiatiefwet embryo-onderzoek

De discussie over medische ethiek verloopt in de Tweede Kamer inderdaad niet meer volgens het schema coalitie versus oppositie, bleek donderdag direct bij het eerste debat. Al vinden sommige oppositiepartijen dat het met de nieuwe openheid nog tegenvalt. Volgens de PvdA en SP staat de coalitie op sommige onderwerpen nog steeds op de rem.

PvdA-Kamerlid Khadija Arib vindt dat het “veel te lang duurt” voor de Tweede Kamer een besluit kan nemen over het opheffen van het huidige verbod op het maken van embryo’s voor wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappers dringen daar al jaren op aan, aldus Arib.

De fracties van VVD en D66 willen dat inmiddels met een initiatiefwet vanuit de Tweede Kamer gaan regelen. Maar zij zullen het voorstel alleen klaarleggen maar niet parlementair behandelen deze kabinetsperiode, omdat coalitiegenoot ChristenUnie er te grote moeite mee heeft. “Heel eerlijk om open over te zijn. Maar hoezo zijn er toch weer politieke grenzen?”, trok Arib er de wenkbrauwen over op.

Volgens SP-Kamerlid Maarten Hijink maken VVD en D66 “mooie sier met een wet die er voorlopig niet komt”. PvdA en SP dienden eerder zelf al - vergeefs - voorstellen in om het maken van embryo’s voor zeer beperkte doelen toe te staan, ter verbetering van ivf-behandelingen.

Abortusklinieken

Over abortus wil de Tweede Kamer dat minister Kuipers strenger optreedt tegen intimiderende demonstraties bij abortusklinieken. De VVD trekt hier op samen met linkse oppositiepartijen, ook met steun van het CDA. CDA-Kamerlid Hilde Palland: “Het is belangrijk om de onbelemmerde toegang te borgen voor kwetsbare vrouwen".

Minister Ernst Kuipers gaat kijken of er extra maatregelen nodig zijn, bovenop de bufferzones met een demonstratieverbod die veel gemeenten al noodgedwongen al hebben ingesteld rond abortusklinieken. Het “belang van de individuele vrouw” staat volgens Kuipers daarbij op de voorgrond. “Het mag niet zo zijn dat een vrouw spitsroeden moet lopen om bij een kliniek naar binnen te gaan.” De minister zegt dat hij zich op dit punt beschouwt “als de hoeder van de abortuswet” en met gemeenten in gesprek gaat.

Hoe VVD en D66 een ‘inhaalslag’ willen maken met medische ethiek

Op gebied van medische ethiek heeft de wetgeving te lang stil gestaan, vinden VVD en D66. In een interview vertellen fractievoorzitters Sophie Hermans en Jan Paternotte over hun initiatiefwet: ze willen nieuwe embryotechnieken toestaan, vertellen ze in een interview.

Embryo’s kweken voor onderzoek gaat te ver

Een gezond kind, dat is iedere ouder van harte gegund, betoogt het commentaar van Trouw. En de medische mogelijkheden daartoe moeten zeker gebruikt worden. Maar er zijn grenzen aan wat ethisch verantwoord is bij onderzoek hiernaar.