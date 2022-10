Kamer bezorgd over behoud van de welvaartsstaat

De huidige gierende inflatie is een ‘sluipmoordenaar’ en werkt ‘ontwrichtend’ voor onze economie, stelt VVD-Kamerlid Eelco Heinen. Deze inflatie tast het spaargeld en de pensioenen aan, en de rekening voor ondernemers loopt steeds verder op. Niet alleen huishoudens, zelfs grote bedrijven zijn in zwaar weer terecht gekomen en de vraag is welke cruciale bedrijven het kabinet nog kan redden.

De Kamer steunt tijdens het debat over de Miljoenennota het ruime energieprijsplafond voor huishoudens. Wel moet het kabinet nu snel met een steunmaatregel komen voor de kleine energie-intensieve ondernemers, zoals de bakkers en slagers. Die zagen hun energierekening vertienvoudigd worden en kunnen ternauwernood overeind blijven. Als zij pas in april horen wat voor steun ze krijgen, zoals het kabinet voorstelt, dan zijn ze allang omgevallen, vrezen partijen.

GroenLinks-Kamerlid Senna Maatoug vindt dat Nederland inmiddels verslaafd is aan crisissteun. “We moeten hiervan afkicken en eindelijk weer eens structureel beleid gaan maken.” Hoe het kabinet de 23,5 miljard voor het steunpakket aan huishoudens gaat financieren, is overigens nog onduidelijk. Dat wil minister Kaag van financiën pas komend voorjaar laten weten. De PvdA vreest echter dat er dan plotseling wordt bezuinigd op de zorg of het onderwijs. Tegenvallers mogen niet tot dit soort bezuinigingen leiden, stelde Henk Nijboer.

Kamerleden betreuren het dat de belastingdruk volgend jaar nog hoger wordt voor mensen met een inkomen tussen de 30.000 en 40.000 euro bruto per jaar. De middenklasse moet straks over elke euro die zij meer gaat verdienen, zo’n 80 cent belasting gaan betalen. Terwijl de politiek juist wil dat er meer uren gewerkt worden, zal dit ontmoedigend werken. Volgens de PvdA kan dit opgelost worden door vermogenden meer te belasten, maar daarvoor kreeg de partij geen steun.

De Kamer maakt zich grote zorgen over de toekomst. “We nemen al een jaar besluiten in de mist”, constateert CDA-Kamerlid Inge van Dijk. Niemand weet ook hoe de energieprijzen of de gierende inflatie te beteugelen. En Kamer noch kabinet kan zich baseren op betrouwbare financiële voorspellingen. De ramingen van het Centraal Planbureau blijken razendsnel verouderd. En geen enkele voorspelling van economen over de inflatie is tot nu toe uitgekomen. De inflatie zou tijdelijk hoog zijn, maar die blijkt langdurig en ook steeds hoger te worden. “Het gaat hier om onze bestaanszekerheid en de vraag doen we genoeg, doen we het juiste en is het verantwoord”, aldus de CDA’er. Voor de VVD is de kernvraag inmiddels: “Kunnen we onze welvaartsstaat straks nog wel behouden.”

Partijen willen dat het kabinet daarom met een visie komt welke bedrijven of sectoren cruciaal zijn voor Nederland. PVV’er Van Dijck verwijt de VVD te weinig oog voor bedrijven te hebben. “De grote bedrijven waar Nederland normaal trots op was, stoppen er nu mee. Eerst Unilever, Shell en nu aluminiumfabriek Aldel, DSM en Chemelot. Straks is er niets meer over.”

Donderdag zal minister Kaag reageren in de Kamer.

lees ook:

Kabinet komt met een forse maatregel om energieprijs consument betaalbaar te houden,

vooral de stroomprijs gaat verder omlaag