Kameleon Timmermans kan óók BBB-stemmer overhalen, denkt hoogleraar Duco Hellema

Nee, het verbaast Duco Hellema niet dat Frans Timmermans zich kandidaat stelt voor de gezamenlijke lijst van PvdA-GroenLinks. De emeritus-hoogleraar schreef een boek over de PvdA in de jaren negentig en noemt Timmermans ‘een ideale kandidaat’. “Hij is de groene kandidaat, dat vindt de aanhang van GroenLinks prettig. En hij is een ervaren PvdA-bestuurder die veel vertrouwen geniet binnen die partij.”

Timmermans is in de ogen van Hellema het ideale compromis tussen de twee linkse partijen, die gezamenlijk een gooi willen doen naar de verkiezingswinst dit najaar. “Hij representeert verschillende sentimenten en opvattingen binnen die combinatie van partijen. Ik schat in dat iedereen binnen die partijen tevreden is dat hij het doet. Het is een gedroomde kandidaat, een vooraanstaand PvdA-politicus voor wie Klaver een stap opzij heeft gezet.”

De PvdA-politicus is met zijn jarenlange Europese ervaring op dossiers als klimaat en stikstof een belangrijke aanwinst voor het debat dat in Nederland wordt gevoerd, is de overtuiging van Hellema. “Hij is een ervaren figuur die heel veel weet van die thema’s. Dat maakt hem aantrekkelijk. Hij kan tijdens debatten met gezag spreken over klimaat en stikstof, juist omdat hij er inhoudelijk zo goed inzit. Meer over de inhoud, en minder over beschuldigingen over en weer. Dat kan goed uitpakken voor het politieke klimaat in Nederland.”

Wantrouwen tegen Europa

Met Timmermans kunnen de linkse partijen ook potentiële BBB-stemmers aan zich binden. “Timmermans is een kameleonachtig figuur. Vooraanstaand lid van de Europese commissie, maar óók de man die met zijn sjaaltje van de Limburgse club Roda JC op de tribune staat.”

Kan Timmermans een gooi gaan doen naar het traditionele electoraat van de PvdA, dat de laatste jaren wegliep bij de partij? “De vraag is of een uitgesproken poging gedaan wordt om dat te doen”, zegt Hellema. “Er zit ook iets ingewikkelds aan. Hij vertegenwoordigt natuurlijk wel Europa. Bij een deel van de kiezers dat wegliep, leeft een sterk wantrouwen daartegen.”

Geen nieuw gezicht

In het AD kondigde Jesse Klaver woensdag aan plaats te willen maken voor ‘een nieuw gezicht'. Je kunt van Timmermans veel zeggen, maar een nieuw gezicht is hij niet. “Het is een wat oudere witte man, dat is minder”, geeft Hellema toe. “Dit feit kan worden uitgespeeld tijdens debatten, zeker omdat veel andere kandidaten het tegenovergestelde van hem zijn.”

Wat dat betreft hadden ze beter Marjolein Moorman kunnen kiezen, zegt Hellema. De PvdA-wethouder in Amsterdam werd genoemd als potentiële lijsttrekker, maar laat nu weten de kandidatuur van Timmermans te steunen. “Misschien wordt ze wel de vrouw achter Timmermans, vergelijkbaar met vicepresident Kamala Harris.”

Lees ook:

Frans Timmermans: de man die de eerste groen-rode premier wil worden

De Nederlandse Eurocommissaris Frans Timmermans is extreem bevlogen, weet veel, werkt keihard en hij heeft overal een mening over.