Kabinet zoekt vierhonderd Nederlanders die willen praten over voltooid leven

D66 begon al ongeduldig te worden, maar minister Hugo de Jonge van volksgezondheid heeft alsnog bedacht hoe hij het maatschappelijk debat gaat organiseren over een van de gevoeligste onderwerpen binnen het kabinet Rutte-III. Er komen dit voorjaar huiskamerbijeenkomsten in het land over voltooid leven. Daar is plek voor zo’n vierhonderd belangstellenden. Het doel is dat het kabinet en de Tweede Kamer ‘een beeld krijgen van de gedachten die er in de samenleving leven over waardig leven en sterven, euthanasie en voltooid leven’, aldus het ministerie.

Vanaf februari zijn er in Arnhem, Zwolle, Rotterdam en Eindhoven informele bijeenkomsten bij mensen thuis, waar voor- en tegenstanders met elkaar in discussie kunnen gaan. Bewust is gekozen voor de setting van een huiskamer, waar maximaal tien mensen in kleine kring praten over de ‘laatste levensfase‘. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Aansluitend komen er buurtbijeenkomsten, met een meer openbaar karakter. Daar zullen ook deskundigen aan meedoen, en kunnen andere belangstellenden aanschuiven.

Initiatiefwet wordt zo goed als zeker ingediend

De dialoog in het land is een belofte uit het regeerakkoord. Daarin maakten VVD, CDA, D66 en ChristenUnie een heel pakket afspraken over medische ethiek, een onderwerp waarover de twee christelijke en de twee liberale partijen onderling zeer van mening verschillen. De formule werd dat het kabinet geen nieuwe stappen zou zetten op medisch-ethisch gebied, maar dat het maatschappelijk debat wel zou doorgaan. Het kabinet beloofde dat te organiseren.

D66-Kamerlid Pia Dijkstra klaagde vorig jaar dat minister Hugo de Jonge niet erg opschoot met die belofte. Zij vond ook dat een onderzoek dat het kabinet laat uitvoeren naar ‘voltooid leven’, onder 20.000 Nederlanders, veel te traag op gang kwam. De resultaten worden eind deze maand verwacht. Daarna dient het D66-Kamerlid zo goed als zeker haar eerder aangekondigde initiatiefwet in, die mogelijk moet maken dat 75-plussers die niet terminaal ziek zijn, hun leven actief kunnen laten beëindigen.

Volgens het ministerie kan iedereen meedoen aan de gesprekken. “U praat vanuit uzelf en deelt uw eigen ideeën, wensen, zorgen, verwachtingen en ervaringen met de laatste levensfase. Alles wat u zegt in de gesprekken is vertrouwelijk”. In juni worden de verzamelde meningen op een symposium besproken en geanalyseerd.

