Kabinet zint op ingreep om torenhoge energierekening te voorkomen

Hij denkt dat het kabinet "een ingreep zal moeten doen", zeker als de gasprijzen blijven stijgen. De komende weken moet meer duidelijk worden over waar het kabinet precies mee komt, zei hij tijdens het financiële debat over de Rijksbegroting voor 2022.

Ergens in de komende weken een besluit

Volgende week wil het kabinet al in kaart brengen wat de stijgende gasprijzen betekenen voor huishoudens. Energieleveranciers hebben twee keer per jaar de kans om hun variabele prijzen aan te passen: op 1 juli en 1 januari. Omdat de gasprijzen de laatste weken enorm oplopen, vrezen Kamerleden dat de kosten voor veel huishoudens ook exposief zullen stijgen vanaf 1 januari.

Volgens Hoekstra is het nog niet zo simpel "om een echt goed doordachte oplossing te vinden". Hij gaat hierover in gesprek met minister Stef Blok (economische zaken) en staatssecretaris Dilan Yesilgöz (klimaat). Hoekstra wil kijken "in hoeverre voorraden een oplossing zijn" en of het kabinet "een snellere stap op het gebied van isolatie" moet zetten. Duidelijk is wel dat het kabinet ergens in de komende weken een besluit wil nemen, in overleg met de Tweede Kamer.