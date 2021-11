Kabinet zinspeelt op snelle verzwaring van de coronamaatregelen

Aan het begin van een cruciale coronaweek waarschuwt het kabinet nog één keer: iedereen moet nu écht de basisregels opvolgen. Anders, zo dreigden demissionair premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge maandagmiddag, zal het kabinet zeer spoedig overgaan tot ‘lockdownachtige maatregelen’.

Vooralsnog wil het kabinet eind volgende week besluiten of het huidige pakket maatregelen verlengd moet worden, of dat er hardere beperkingen nodig zijn. Met afschaling van de vervroegde sluitingstijden, beperking van publiek bij sportwedstrijden en de afstandsregel houdt niemand meer rekening. Rutte: “Wij hopen van harte dat wij ons pas op 3 december hoeven te melden.”

Krachtig leiderschap

Ondertussen neemt de druk op het kabinet toe om nu al in te grijpen, van alle kanten. Ziekenhuisbestuurders, Tweede Kamerfracties en burgemeesters roepen het kabinet op om nu al meer beperkingen in te voeren. Rutte zegt niet te willen besturen op basis van wat ‘heel veel mensen in talkshows’ vinden. “Krachtig leiderschap is niet als iedereen zegt dat er extra maatregelen genomen moeten worden, dán extra maatregelen nemen.” Hij wil geen lockdown, vanwege de gevolgen voor de economie, het onderwijs en de mentale gezondheid van vooral jongeren.

Van de kritiek dat het kabinet te laat en te soft ingegrepen heeft, wil Rutte niets weten. In plaats daarvan legt hij de schuld van de nog altijd oplopende besmettingscijfers bij de bevolking, die volgens hem nog te vaak naar het werk gaat, te weinig afstand houdt en zich niet altijd laat testen bij klachten. Dat blijkt uit de cijfers van het RIVM, dat onder meer de drukte op de wegen in de gaten houdt.

Maandag lag het aantal geregistreerde besmettingen opnieuw zeer hoog, ruim 23.000. Als de anderhalve week geleden genomen beperkingen effect hebben gehad, dan zou dat de komende dagen in de cijfers te zien moeten zijn. Rutte: “We willen echt een kentering zien, het is heel spannend in de ziekenhuizen”.

Van code zwart nog geen sprake

Tegelijkertijd is in diezelfde ziekenhuizen, volgens coronaminister De Jonge, ‘code zwart’ nog ver weg. “We zitten daar nog lang niet.” Als dat scenario in werking treedt, zijn er niet meer genoeg plekken op de intensive cares om zowel coronapatiënten als andere patiënten te helpen. Volgens de minister kan de zorg de komende tijd nog worden opgeschaald, mocht dat nodig zijn. De Jonge kreeg later op de middag bijval van de voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, Ernst Kuipers. Volgen Kuipers is van code zwart nog geen sprake, hij waarschuwde wel dat de zorg een toename van het aantal patiënten in het huidige tempo niet veel langer aankan.

Ondertussen stuurt De Jonge zeer spoedig wetten die een 2G-beleid mogelijk moet maken naar de Tweede Kamer. Als die wetten worden aangenomen, kunnen mensen alleen nog openbare plekken of hun werkplek bezoeken, wanneer zij volledig gevaccineerd of genezen verklaard zijn. Testen voor toegang kan dan niet meer.

Er was het kabinet veel aan gelegen om deze wetten voor 3 december door het parlement te krijgen, zodat het 2G-beleid de huidige maatregelen kan vervangen. Momenteel kan van een 2G-beleid echter geen sprake zijn, erkent De Jonge. Als de ziekenhuizen vol liggen, is het risico te groot om horeca en andere plekken zonder beperkingen te openen voor gevaccineerden en genezen verklaarde personen. “Dat middel kun je inzetten als de besmettingsgraad en de ziekenhuisbezetting meer beheersbaar zijn.”

Veel fracties vrezen een tweedeling

Beide Kamers staan zeer kritisch tegenover het 2g-beleid, het is maar de vraag of de wetgeving door het parlement komt. Veel fracties vrezen een tweedeling. De angst daarvoor zal niet minder geworden zijn na de rellen van afgelopen weekend. De Jonge blijft evenwel geloven in een 2g-beleid. “Het werkt aanzienlijk beter dan een 3g-beleid. We zullen het echt nog wel gaan gebruiken deze winter.”

