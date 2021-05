Kabinet zet tweede ronde versoepelingen door, maar waarschuwt voorzichtig te blijven

De bezetting in de ziekenhuizen is de afgelopen week zo ver afgenomen, dat de voorgenomen versoepelingen vanaf aankomende woensdag doorgaan. Dan is binnen sporten in tweetallen, binnen zwemmen en naar de dierentuin, muziekschool of de bibliotheek gaan weer mogelijk. Ook kunnen de terrassen langer open: van zes uur ’s ochtends tot acht uur ’s avonds.

Minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) kondigde de versoepelingen aan na een maandags crisisoverleg. “We zien duidelijk het effect van de vaccinaties terug in de ziekenhuizen.” Het kabinet en het OMT vonden versoepelen verantwoord bij een afname van het aantal bezette ziekenhuisbedden met 20 procent ten opzichte van de piek op 21 april. Inmiddels liggen er 30 procent minder mensen in de ziekenhuizen.

Piek bleef uit

Vorige week tijdens een persconferentie was het kabinet al optimistisch over nieuwe verruimingen. Wel wilden De Jonge en premier Mark Rutte de virussituatie tijdens het weekend nog aankijken, omdat er mogelijk een piek in de ziekenhuisopnames zou volgen vanwege de drukte op Koningsdag op sommige plekken. Die piek is uitgebleven.

Wel waarschuwt De Jonge dat voor heel Nederland nog altijd het zwaarste ‘risiconiveau’ geldt. In alle regio’s is het aantal besmettingen nog altijd ‘zeer ernstig’. Er liggen nog 2200 mensen in de ziekenhuizen en zo’n 145.000 Nederlanders hebben waarschijnlijk het virus onder de leden, waardoor zij het ook weer kunnen doorgeven. Vermoedelijk ligt het reproductiegetal op 0,95. Dat betekent dat 100 coronapatiënten 95 anderen besmetten en de epidemie langzaam in omvang afneemt.

Omdat de situatie nog altijd penibel is, wijst de minister erop dat de versoepelingen geen aanleiding mogen zijn om de teugels te laten vieren en het minder nauw te nemen met de regels. “Anders duurt de daling van het aantal besmettingen langer. En als we snel weer welkom willen zijn in andere landen, dan moeten we zorgen dat de besmettingsgraad blijft dalen.” Afgelopen weekend heropenden de grenzen met Portugal, Griekenland, Rwanda en Thailand. Veel landen zitten echter niet te wachten op Nederlandse toeristen, omdat het aantal besmettingen hier nog altijd op een hoog niveau ligt.

Komend weekend besluit het kabinet of het voortgezet onderwijs al volledig open kan. Het OMT is om een extra advies gevraagd of de epidemiologische situatie dit toelaat. Als de middelbare scholen weer geheel heropenen, hoeft daar ook niet langer de anderhalve meter aangehouden te worden, omdat dit in de meeste scholen toch niet te handhaven valt. Normaal zou over de heropening van de scholen beslist worden bij de derde stap, maar het kabinet wil kijken of dit toch eerder kan.

Welke versoepelingen volgen hierna? Als de coronacijfers verder dalen, gaan per 9 juni de musea, bioscopen en theaters weer open, vooralsnog voor een beperkt aantal bezoekers. Ook kunnen mensen weer uit eten gaan in restaurants, onder voorwaarden. Daarnaast wordt sporten, binnen en buiten, in grotere groepen mogelijk. Vanaf dat moment geldt ook het advies om vier personen thuis uit te nodigen, in plaats van de huidige twee. Minister De Jonge sluit niet uit dat de versoepelingen eerder worden doorgevoerd, als de besmettingscijfers sterker dalen dan voorzien. “Het is zeker denkbaar dat het sneller zal gaan. Dat hangt van aantal dingen af. Het effect van de vaccinaties (op hoe ziek mensen worden, red.) en het effect van de vaccinaties op het doorgeven van het virus. Daarnaast hangt het af van ons gedrag, of we ons aan de regels blijven houden.”

Lees ook:

Wetenschappers leggen coronamysterie bloot: waarom wordt de een zoveel zieker dan de ander?

Het coronavirus maakt de een zwaarder ziek dan de ander. Amsterdamse wetenschappers ontdekten hoe dit ontstaat. ‘Dit komt weinig voor.’